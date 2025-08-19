國際明愛會呼籲：保護人道救援工作者

在世界人道主義日前夕，國際明愛會向殉職的人道救援人員致敬，並呼籲保護正在從事援助工作的人。

（梵蒂岡新聞網）只是在2024年，就有超過380名人道救援人員在20個國家執勤時遇害身亡。這趨勢到了2025年沒有緩和的跡象，僅僅是今年1月至5月，就有至少128名人道工作者在17個危機地區因公殉職。為此，在世界人道主義日前夕，國際明愛會呼籲要紀念殉職的人道救援人員，並敦促各國政府在平民和人道工作者遇襲事件方面，打擊逍遙法外的現象。

各宗教為和平而努力

國際明愛會作為天主教會在世界各地的人道救援組織，努力傳揚宗教領袖和信眾為加沙、蘇丹、南蘇丹、烏克蘭、緬甸和其它衝突地區發出的和平呼聲，邀請當權者終止衝突，並承認每個人生命固有的尊嚴和價值。國際明愛會在超過162個國家和地區服務，深知衝突地區第一線救援人員所面臨的各種危險。地方教會始終臨在於南蘇丹、哥倫比亞、剛果民主共和國等地，即使其它組織的人道工作者在不可抗拒的因素下而必須撤離時，教會依然留在那裡為百姓提供援助和保護。

行動的呼召

國際明愛會秘書長達頓（Alistair Dutton）表示，「通過新聞和社交媒體，全球輿論正在關注加沙、蘇丹、烏克蘭和其它地方的平民和人道工作者的恐怖遭遇」。「明愛會工作人員在衝突第一線服務，對他們來說，這是他們工作的日常現況」。因此，國際明愛會呼籲，在8月19日世界人道主義日，請每個人花點時間反思，自己和自己的政府可以採取什麼行動來幫助那些在戰爭地區救援百姓的人，並終止針對平民的暴力。達頓說：「如果沒有實際行動和具體責任，殘暴行徑會繼續下去。」

遵守國際人道主義法

在世界人道主義日之際，國際明愛會迫切呼求為人道工作者和民眾提供更多保護，並要在政治方面促進國際人道主義法。對此，國際明愛會引用教宗良十四世日前接見援助東方教會善會成員的講話，重申「看到國際法和人道主義法似乎不再具有約束力，令人深感不安」。

