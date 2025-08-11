達尼拉修女：儘管疾病纏身，但不可浪費恩寵

教書、結婚、生子。這是在羅馬土生土長的達尼拉對未來的期待。然而，加爾默羅會的靈修和12年前患上的多發性硬化症，使她的生活完全改變了。

（梵蒂岡新聞網）在舉行禧年病患慶典期間，達尼拉（Daniela Solustri）修女講述了她自己的故事，以此激勵人們儘管在困境下，仍要以積極的態度對待人生。修女也寫了一本書，名為《停下來吧！》，敦促人們“不要總是哭泣，也不要浪費時間”。

那是 2000 年，聖若望保祿二世宣布的大禧年，基督信仰正以其脆弱的力量進入新的千禧年。當數以百萬計的朝聖者湧入梵蒂岡、跨越聖門之際，達尼拉‧索魯斯特里（Daniela Solustri）則離開羅馬，跨入位於維泰爾博省蘇特里 （Sutri）的聖母始胎隱修院的門檻。29 歲時，她回應了上主的召叫，進入加爾默羅會。

阻力

然而，為走到這一步，需要回到幾年前。達尼拉畢業於文學系，已經訂婚並決定結婚，但在某一時刻，這個許多年輕人都會依循傳統將要講述的故事卻戛然而止。“起初我感到這是一場戲劇，後來我意識到上主其實是要告訴我一些重大的事”。達尼拉得到神師的幫助，開始聆聽，但也有抗拒，隨後她開始明白她的未來將託付於天主。她告訴梵蒂岡媒體：“不是我們在選擇，而是我們被選擇。天主在某個時刻向人揭示他應走哪條路，才能愛得更多，將自己最好的貢獻出來。聖召，任何一種聖召，都成了天主使用的策略，讓我們認識祂、愛祂，將祂帶給別人。”

時間流逝和放慢腳步

達尼拉修女找到了自己的路， 2019 年轉到格羅塞托省的加爾默羅會院。那時，她已經發現自己患有多發性硬化症。她講述說：“在隱修院的生活中，我受到鼓勵去欣賞細微的小事，在疾病中，這方面肯定更有所加強，我學會用另一種方式來衡量時間，因為我的時間一方面因疾病的惡化而顯得很快就過去，另一方面因為我行動不便，時間變得很慢。以前能從容地應付一些日常事務，現在則需要更多的時間。這也讓我學習要有更大的耐心，並經常需要重新安排我一天的作息，使之成為有品質的時間，不虛度時光。”

生命需要活出來

這段必須經歷及折磨人的時間卻成了一段圓滿實現的過程，達尼拉修女在這段時間裡透過製作聖像和復活蠟燭，投身於藝術、新聞活動以及在教區的社會傳播辦公室的工作。她還寫了一本書，名為《停下來吧！》（Adesso basta）。

她說：“我對這本書並沒有很大期待，它卻是解讀自己生命的一把新鑰匙。我們的生命可以被視為一連串有待解決的問題，也可以成為一連串的生活機遇，能發現一些新的事物，一些繼續賦予生命的事物，儘管表面看上去生命似乎被奪走。我常說，即使在我所經歷的沮喪情況下，我仍然感到在我身上有強大的生命，這具有積極意義。因此，也許我能透過這些話鼓勵一些人以這種方式生活，不斷地去冒險，因為總會有美好的事物需要去體驗。為什麼不把握時機呢？為什麼要放過呢？”

以《停下來吧！》這句話作為達尼拉修女的書名絕非偶然，它不僅是一個命令，就像母親命令孩子那樣，要他們停下一些不應該做的事，對達尼拉修女來說，它更是“鼓勵人不要唉聲嘆氣，能夠對自己說：不要浪費時間了，不要浪費恩寵了，有一種生活有待活出來”。

皈依的恩寵

人们經常以膚淺和回避的眼光看待患病的世界，在專為病患舉行的禧年庆典中，達尼拉修女的見證有如流動的活水。她說：“我對這個禧年的希望，就是我的皈依和能够懂得寬恕。這種能力我們永遠都學不完，我們在這方面必須不断成長。在我們決定要這麼做的時候，誘惑和灰心就會来到，我相信這個聖年所帶來的恩寵，因此我盡力越來越注意內心最微小的衝動，以便認識那些隱藏的角落，甚至那些我無法接受的脆弱，並將它們交給上主，讓祂在我們身上工作。在所有的路徑中，這是最安全的道路。”

