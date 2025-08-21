意大利主教團參與8月22日為和平守齋及祈禱日

意大利主教團主席祖皮樞機在一份公告中表示，主教團響應教宗的邀請，於8月22日為和平祈禱、守齋。

（梵蒂岡新聞網）意大利教會響應教宗良十四世8月20日在週三公開接見活動結束時發出的邀請，將於8月22日進行為期一天的守齋和祈禱。教宗籲請大家在守齋時懇求上主“賜予我們和平與正義，為那些因當前武裝衝突而受苦的人擦乾眼淚”。

教宗鼓勵各教會團體為我們的世界懇求修和的恩典。他指出，由於“在聖地、烏克蘭和世界許多其他地方的戰爭”，我們的世界持續深受其害。

意大利主教團主席、博洛尼亞總主教祖皮樞機在該國主教團的一份公告中表示，意大利主教團響應“聖父教宗的迫切呼籲”。樞機指出，“暴力、仇恨和死亡情況持續不斷，為此我們加倍祈禱，祈求沒有武裝並解除武裝的和平，懇求聖母瑪利亞、和平之后使每個民族遠離戰爭的恐怖，啟發那些在政治和外交方面負有責任的人的意志”。

祖皮樞機提到教宗良十四世6月17日接見意大利主教團成員時的講話，“和平並非精神上的烏托邦，而是一條謙卑之路，由日常舉動所構成，交織著忍耐與勇氣、聆聽與行動。為了和平，我們今天比以往任何時候都更需要謹慎小心、發揮創意”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html