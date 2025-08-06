教宗將於9月19日為羅馬教區開啟牧靈年

教宗羅馬教區代理主教雷納樞機發表牧函，回顧剛結束的青年禧年慶典，並宣布教宗將於9月19日為羅馬教區開啟牧靈年。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世將於9月19日週五下午在拉特朗聖若望大殿為羅馬教區開啟牧靈年。教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldassare Reina）樞機8月4日發布一封牧函，宣布了這個消息。同時，雷納樞機以主教諮議會的名義向所有參與禧年青年慶典籌備工作的人表達了感激之情。

談到教宗9月19日要親自為羅馬教區開啟牧靈年一事，樞機指出，這是為了「在盛大的教區大會內勾勒出我們教會的旅途」。「我渴望分享這份喜悅之情，以便從現在起就能藉著祈禱滋養喜樂。」

關於剛結束的禧年青年慶典，雷納樞機表示，聖座福音傳播部把接待朝聖青年的任務託付給了羅馬教區。後者立刻積極投入工作，在每個層面都盡心竭力地安排，做好準備，「使服務配得上我們所體驗到的美好」。

樞機坦言，「在最後這幾週，不乏意外情況或困難」。整個籌備架構「非常複雜，我們知道，有些事情難以盡善盡美」。為此，雷納樞機甚至說，如果教區當下未能及時處理問題，還請大家見諒。與此同時，雷納樞機也為這次禧年慶典的圓滿成功深表欣喜。

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