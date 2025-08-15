聖母升天瞻禮，請和平之后為我們求恩

（梵蒂岡新聞網）今年8月14日、聖母升天節前夕，在國際女修會總會長聯合會的倡導下，世界各地教友為和平進行了祈禱和守齋。修女們號召大家與聖母瑪利亞、希望之母在一起，在祈禱內團結一心。

她們在倡議中提出三項具體行動：第一是在當前的戰爭和危機下，同心合意祈禱，省思天主聖言；第二是要為正義與和解發聲，敦促民政當局和信徒選擇走和平的道路，解除武裝，並且保護人權；第三是要採取具體的關懷行動，接待受苦的人，為他們提供人道援助。修女們之所以選擇以14日作為祈禱和守齋日，正是為了懇求天主之母、和平之后的轉禱，將自己、將世人，特別是生活困苦的人託付於她。

在和平之后聖母態像前念經

和平之后是先教宗方濟各時常呼求的聖母名號。在新冠疫情結束後，方濟各兩度在羅馬市中心聖母大殿的和平之后聖母態像前，帶領信眾誦念《玫瑰經》，為和平懇切祈禱。這尊態像於1918年在本篤十五世教宗的授意下安置於此，以求第一次世界大戰結束。依循傳統，信友們會將寫著祈禱意向的小紙條放在聖母像前。今天貝爾格里奧教宗長眠的地點，正是在這尊和平之后聖母態像旁邊。

說到在疫情結束後的「和平玫瑰經」祈禱活動，第一次是在烏克蘭剛陷入戰爭時舉行的。2022年2月，武器的喧囂聲在烏克蘭的國土上響起，那一年的5月底、聖母月結束當天，方濟各教宗率領一眾信友來到和平之后聖母態像前。他祈禱說：「今晚，在特別奉獻於妳的月份結束之際，我們再次來到妳、和平之后前，懇求妳：願和平的鴻恩沛降、戰爭儘快終止。戰爭數十年來已蔓延到世界許多地方，今天也侵襲歐洲大陸。」

教宗渴望以這次祈禱聚會作為世界希望的標記。世人因烏克蘭衝突而受苦，因許多硝煙未滅的戰場上的暴力而深受重傷。教宗深知，「和平既不會只是談判的結論，也不會光是政治協議的成果。和平尤其是聖神的逾越之恩」。

此前，教宗已於同一年3月25日將陷入戰事的國家獻給了聖母無玷聖心，並懇求「人心皈依的鴻恩」。而在和平之后聖母態像前，教宗再次祈求說：「我們確信，藉著祈禱、守齋、施捨的武器，並藉著妳的恩寵之恩，將能改變人心和全世界的命運。今天我們舉心轉向妳、和平之后：求妳在妳聖子面前為我們轉求，使充滿暴力和復仇的心靈修和，調正在輕鬆致富的慾望下變得盲目的思想。願妳持久的和平在普世大地為王。」

神長們為和平公念玫瑰經

2024年10月，在教會慶祝玫瑰聖母月的時候，世界主教會議在梵蒂岡如火如荼地舉行。這次跟著方濟各教宗來到聖母大殿內為和平公念《玫瑰經》的，是參加世界主教會議的與會神長們。

2022年為和平誦唸《玫瑰經》時，眾人面向大殿內中央祭台左側的和平之后聖母態像。到了2024年，參禮者們則是面向中央祭台，左側是和平之后聖母態像。教宗依然高呼聖母的名號，說：「哦，和平之后，求妳轉化那些煽動仇恨者的心靈，壓制那些製造死亡的武器噪音，熄滅人心中潛藏的暴力，並在治理國家的人的行動中啓發和平的計劃。」

聖母，「妳隨時準備接納我們的痛苦，求妳在這個被不義壓迫、被戰爭蹂躪的時代來救助我們，撫慰那些因失去至親、子女而痛哭的受苦者，擦去他們臉上的淚水。求妳喚醒我們，使我們從遮蔽我們道路的昏睡中醒來，解除我們心中的暴力武器」。

「請為我們處於危險中的世界轉禱，使它能守護生命，摒棄戰爭，關懷受苦的人、貧窮的人、手無寸鐵的人、生病的人和受苦的人，保護我們的共同家園。求妳解開自私的結，驅散邪惡的烏雲。賜予我們這些子女妳母親的撫慰，使我們對新人類的來臨懷有希望。」

願世人終能和解

同樣是在2024年，聖母升天節當天，時任聖地守護人巴頓神父在耶路撒冷橄欖山上的聖殿主持彌撒，強調聖母瑪利亞預示了一個和平共處的新世界。他指出，聖母瑪利亞榮召升天，預示了天主渴望實現的新世界：在那裡，弱小者得以和平共處，人質和俘虜能夠回到家人的身邊；在那裡，沒有人會遭受不義和飢餓，大地不再是爭論的對象和交戰的地方，而是被當成一個要善待、要照顧的恩典。在聖地陷入戰爭的時刻，聖地守護人自然而然地轉向和平之后聖母瑪利亞，懇求人類最終能夠和解。

在聖母升天節這天，我們恭讀《默示錄》中關於身披太陽、腳踏月亮的女人的經文。經上說，這個女人要分娩時，一條龍在女人前，打算吞下她生的孩子，於是女人逃到曠野，到天主為她準備好的地方去生產。

聖地守護人巴頓神父對此解釋道：這段經文中的女人代表了教會和童貞榮福瑪利亞，而這條龍則是惡魔的形象。女人和惡龍之間的搏鬥意味著魔鬼不斷阻撓天主所願的新世界的來臨、新人類的誕生。將要誕生的新人類不再受到「暴力、戰爭、市場、文化殖民」的束縛，不再被當成商品看待。

在肉身與靈魂一起榮召升天的聖母身上，我們也看到我們最終的命運。我們的歸宿不是被拽進深淵、被捲入衝突，而是要被提升上天，去面見天主，進入天上的耶路撒冷，在那裡各民族、各語言、各文化都有一席之地。

在聖母升天瞻禮懇求平安之恩

在我們歡慶童貞榮福瑪利亞榮召升天的日子，我們要記得呼求和平之后的護佑。願我們人人心中得享平安、世人終於獲得期盼已久的和平。

