援助苦難教會組織：宗教迫害在全球興起，對各信仰構成威脅

援助苦難教會組織指出，對宗教自由的侵犯持續在全球興起，對“數億人口”造成影響，而且對一個宗教團體的威脅難免會危及其它宗教團體。

（梵蒂岡新聞網）8月22日是聯合國訂定的“基於宗教或信仰的暴力行為受害者國際紀念日”。在此機會上，援助苦難教會組織（ACN）指出，對宗教自由的侵犯持續在全球興起。

根據《亞洲天主教徒之光新聞網》報導，援助苦難教會組織負責編撰《世界宗教自由報告》的彼得羅西洛（Marta Petrosillo）女士表示，“這是全世界數億人口的現實處境”。因此，人們應當關注這類型的受害者，提高民眾的意識，“因為對宗教自由的侵犯影響到很多人，並且製造苦難”；與此同時，也存在著“忽視這個現象的趨勢”。彼得羅西洛女士強調，“如果一個團體的宗教自由遭到否定，其他團體的宗教自由早晚也會被否定”。

全球趨勢

援助苦難教會組織自1999年起，每兩年發表一份有關宗教自由的報告。彼得羅西洛女士指出，從那時起，情況就每況愈下。

這位編輯負責人點出迫害的三大形式：國家主導的鎮壓、極端份子的暴行，以及涉及種族和宗教的民族主義。舉例來說，最近幾十年來，非洲的情況急轉直下，宗教極端主義蔓延，助長更多攻擊行為。涉及種族和宗教的民族主義也在亞洲興起，中東當前局勢不穩定，以及在拉丁美洲侵犯宗教自由的案件也有所增加。

希望與關切

雖然前景黯淡無光，彼得羅西洛女士仍期盼公民社會與政府能提高意識，遏止對宗教自由的侵犯。同時，她也關切“某些信仰團體遭到多次襲擊、聖堂被故意破壞，以及由於加沙戰爭而增加的反猶太和反伊斯蘭事件”。

此外，彼得羅西洛女士也提到宗教被極力排除在公共領域外的現象，其中包括方濟各教宗所說的“政治迫害”。在醫療衛生領域，良心權利也受到威脅。

呼籲採取行動

彼得羅西洛女士強調，務必與那些基於信仰而遭受暴力的人團結一心，他們很多人害怕被遺忘。

這位編輯負責人最後鼓勵眾人要在各層級增進認識、祈禱，提供物質援助，並為此發聲，“因為宗教自由是一項人權，也是一項共同的責任”。這項重要的人權能否確實在各地都平等得到保障，則取決於我們的努力。

