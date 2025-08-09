青年需要被聆聽：透過溝通讓夢想成真

2025禧年：希望的朝聖者-第15集

（梵蒂岡新聞網）“網路世界可以通過演算法，知道你買什麼、喜歡吃什麼，甚至告訴你要交哪些朋友，但它不認識你。耶穌卻知道你是誰。在網路世界裡，流量代表一切，但我們身為天主教徒的青年，天主代表一切。我們可以跟著耶穌走入這個網路世界。這個世界雖然可以造成挑戰和誘惑，但我們依靠耶穌，這些誘惑在耶穌面前都是最小的事情，因為耶穌比誘惑更強而有力。”

“使用這個時代的方法去解決問題，這可能不是過去的經驗，但我相信在溝通的過程中可以讓夢想成真。這夢想不是天馬行空，有長輩的經驗，然後有年輕人對這個時代的一些技巧、知識、工具的認識，能作出很美好的福傳工作。”

以上是台灣青年張奧翔Oscar先生和張若蕎Lucia小姐向《梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網》表達的心聲。他們於上個星期在羅馬參加了數字領域傳教員和天主教網紅的禧年慶典，以及青年的禧年慶典。在訪談中，他們分享了自己透過網絡平台傳福音的工作、過聖門時的感想、網路世界的恩寵與挑戰，以及對教會的期待。

