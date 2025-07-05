美國主教團對“大而美法案”的通過深表關切

在美國國會通過“大而美法案”後，美國主教團主席就法案對貧困和脆弱群體的影響表達了嚴重關切。

（梵蒂岡新聞網）美國國會最終通過了“大而美法案”，美國主教團主席布羅利奧（Timothy Broglio）總主教對此表達了深切關注，他形容該法案將對社會中最弱勢的群體帶來有害影響。

這項涵蓋面廣泛的立法經過數周磋商後獲得通過，投票結果呈現出鮮明的黨派分化。該法案旨對下一財政年度的聯邦預算進行全面改革。支持者宣稱，這是一項促進經濟增長和改善官僚低效問題的綜合性措施，法案包括重大稅收調整、社會福利制度改革，以及聯邦撥款優先事項的調整。支持該法案的議員表示，法案將通過放寬管制、擴大投資激勵來優化政府支出、促進就業增長。

而天主教會的領袖們則對法案最終版本中的一些關鍵條款可能帶來的後果表示擔憂。法案通過後不久，在一份簡短的聲明中，布羅利奧總主教對法案中的重大調整表示遺憾，他認為這些變動削弱了捍衛人性尊嚴和促進公益的努力。

加劇不平等，危害受造界

布羅利奧總主教在他的聲明中表示，“我和我的主教兄弟們一貫且一致地敦促立法者，動用預算調和程序幫助有需要的家庭，並對法案中傷害貧困和弱勢群體利益的部分做出調整。”

總主教特別指出“對醫療保健和食品援助的不可理喻的削減，加劇不平等的稅收減免政策，對家庭和兒童不利的移民條款，以及對守護受造界項目投入的削減。”

該法案早期版本中一些受到主教們歡迎的條款，在國會通過的最終版本中被大幅削減或刪除。據美國主教團稱，關於對聯邦資金流向如美國計劃生育協會等機構的限制，被縮短為一年；而最初承諾為家長提供更多的教育選擇權的條款被大幅刪減；就限制聯邦撥款用於性別轉換醫療程序的內容，則在最終文本中完全被刪除。

現實後果

布羅利奧總主教警告這些決策將導致現實生活中的後果：“一旦這些條款生效，人們將會失去醫療保障，並為購買日用品發愁，家庭成員也被迫分開，而脆弱社區將無力應對污染和極端天氣帶來的環境影響。”

他強調：“必須有所行動，以避免這些災難性的後果。”

最後，總主教呼籲天主教徒以及所有懷有良知的人們加強努力，幫助那些如今深陷危機之中的人們。

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