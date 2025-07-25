傾聽苦難和果醬罐的喜樂

40多年來，莫尼加修女一直與布里吉達修女會的修女們在瑞典瓦斯泰納生活，這個天主教修女會有著悠久的歷史和北歐的根源。在與修女的談話中，她講述了她人生第二階段的使命、通往隱修院的不尋常之路，以及瑞典足球守門員如何改變了她的生命。

馬里奧·加爾加諾（Mario Galgano）--斯瓦泰納（瑞典）

“我叫莫尼加（Monica）。你們可能很快就會發現我是德國人。”與這位70歲修女的談話就這樣開始了。她生活在瑞典，準確地說，在瓦斯泰納的布里吉達隱修院生活了40多年，那裡是瓦特恩湖畔的一個小鎮。她與來自瑞典、德國、芬蘭和荷蘭的七位修女一起在此生活。

隱修院的現狀反映了教會聖召的變化。莫尼加修女說，“我們的一位初學生比我還大”。現今，隱修院不再是一個為青年女學生的地方，而是女性在她們人生第二階段時常尋找的空間。“這或許是女性的第二職業”。修女講述到，團體的組成反映了一種演變：第一次瑞典修女占多數。最初情況不是這樣的。

布里吉達修女會由瑞典聖女布里吉達於14世紀創立。從神學的角度來說，該修會的生活基於三個要素：奧斯定會規、聖布里吉達會憲，以及為回應時代變化所修改的會憲。莫尼加修女指出，修會的靈修精神清楚地呈現出來：“基督的苦難對我們至關重要。” 以聖母瑪利亞的默觀為日常祈禱的架構。修女們以瑪利亞的默觀的視野凝視耶穌的一生，一週中的每一天都有不同的主題，從天使到三位一體。

聖布里吉達的中心會院是男女隱修會士一起工作。在過去，男女隱修會士有各自獨立的會院，但生活於同一神恩的靈修生活。在瓦斯泰納隱修院的聖堂中，男女隱修會士在兩個不同的區域祈禱念大日課，但在聖堂中共同參與禮儀聖事。

另一個重要方面是牧靈服務：聆聽、祈禱和交談。莫尼加修女接著說，“我們收到很多的祈禱意向，也有人來與我們傾述心聲”。默默的見證很有效。我們也會做具體實際的工作：“今天，我們把將近4000個果醬罐子裝在紙箱裡，我喜歡做這樣的工作”。

喜樂是布里吉達修女會靈修精神的第五個特質。莫尼加修女談到她在修會客房部的工作。她的工作是從清潔浴室開始的，並逐漸成為她喜歡做的一個工作。

是何原因促使這位來自德國威斯特法倫地區科斯費爾德的女子，來到瑞典的隱修院呢？讓人意想不到盡然是普通的足球。在1974年世界杯期間，這位德國女子被瑞典守門員赫爾斯特倫（Ronnie Hellström）所吸引，她開玩笑地說，“我愛上他了”。從那時起，她對瑞典的迷戀與日俱增。她說：“我繼續學習歷史，並專注於北歐的歷史，通過我父母的一位大學朋友，當時他是瑞典的天主教主教，我來到瓦斯泰納學習語言。我在這裡遇到一些年輕的天主教徒，他們以令人信服和審慎的態度向我分享他們的信仰。這深深觸動了我的心靈，並讓我重拾信仰”。

多年後，在這位德籍修女莫尼加的銀慶紀念日上有一個特別的驚喜：她同會的修女們邀請了赫爾斯特倫，莫尼加修女曾是他電視屏幕前的粉絲。這位著名的前瑞典國家隊守門員赫爾斯特倫如約而來了，神父在彌撒中饒有趣味地說，“有時聖召是通過罰球區而來”,這引得莫尼加修女開懷大笑。赫爾斯特倫與修會團體一直保持著聯繫。在他患上癌症後，就決定了要葬在瓦斯泰納。如今，他就長眠在隱修院附近的墓園裡。

莫尼加修女指出，如今，瑞典人對天主教的看法與以往有了很大的不同。有許多天主教徒投身於文化和科學事業，並受到社會大眾的認可及尊重。特別是監獄使徒工作，天主教的牧靈關懷也卓有成效。此前，修會開展的一個項目“獄中的隱修院”尤其使人印象深刻，該使徒工作旨在為重返社會的服刑人提供靈修陪伴。

多年來，莫尼加修女始終如一地投身於隱修院中的日常生活中，“喜樂貫穿於她所有的工作”。

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