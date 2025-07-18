海地修女們致力減輕其人民的痛苦

在海地服務的修女們畢生致力於醫療援助、教育和心理支持。普拉休斯修女善度自己的奉獻生活，她深信，即使自己的幫助很小，但上主能使它翻倍，將痛苦轉化為希望和奇跡。

馬特烏斯（Elaine Castro Matheuz）修女

對處於極端困苦中的海地人民來說，修女們有如希望的擁抱。海地面臨著極端貧困、自然災難、暴力、流離失所，以及影響著全體居民的健康危機等嚴峻問題。他們對醫療、教育、心理支持和人道主義援助的需求不斷增長，修女們致力滿足這些需求，不僅提供藥品和食物，也給予愛和尊嚴。在這種環境中，普拉休斯（Maria Marthe Placius）修女的事跡是許多修女工作的其中一個例子，她們為了愛她們人民而日復一日地付出一切。

這項使命源於一個邀請：“你們給他們吃的罷！”

普拉休斯修女的使命始於耶穌的一句邀請：“你們給他們吃的罷！”修女從太子港的克魯瓦德布凱地區出發，她如同門徒們那樣答說：“我們這裡沒有兩個餅和五條魚……。我沒有很多，但天主在做工，使我為祂作出的奉獻不斷增多，以完成祂的工作。”

普拉休斯修女在她真誠的見證中講述說，“我害怕將雙臂交叉放在胸前，因為這樣我無法為正在受苦和呼喊的同胞帶來任何安慰”。

在混亂中，天主的慈悲目光恢復了人的尊嚴，編織了救恩的新衣裳。修女補充說，通過團體的傳教服務，“作為獻聖母於聖殿道明仁愛修女會的修女，我們克服對死亡和綁架的恐懼，使我們的工作保持活力。此外，作為海地人，我們感到有責任在人們最需要我們幫助的時候為他們奮鬥、犧牲。我們傳教的主要目的就是宣揚耶穌基督”。

將僅有的一點點奉獻出來

普拉休斯修女跟隨耶穌的榜樣，努力活出其使命，也就是讓愛和關懷不斷增加。她在醫療和教育中心服務，那裡為病患提供照護，她也開展預防活動。修女在聖神醫院提供“兒科護理、為所有人群提供門診諮詢，包括對孕婦的產前產後的諮詢、兒科護理和兒童營養計劃”。目前，她們沒有足夠的食物來維持這計劃，但她們照顧著125名兒童。修女們還開展疫苗接種活動，照顧糖尿病和高血壓患者，提供康復治療，並幫助那些需要輪椅或助行器的人，為身體殘疾的人提供協助，並為維持康復計劃做出貢獻。

在這方面，普拉休斯修女說：“我們有另外一個兒科中心，主要是照護嬰幼兒及其成長和發展。此外，我們也管理著一所幼兒園和助學金計劃，讓低收入家庭的孩子有機會上學。”

修女們也在“瑪利亞·普桑潘（Marie Poussepin）學校”服務，在那裡，不僅教孩子們讀書寫字，還教他們要珍惜生命、尊嚴與和平。普拉休斯修女指出，“在對幼兒的教育中，我們通過遊戲和教育活動，教導他們生命的價值。我們還努力推動對生命和關愛文化的尊重，鼓勵家庭踐行非暴力的價值觀”。

醫療保健、教育、陪伴家庭和在痛苦中的持續陪伴，這些是使命的雙重行動：奉獻棉薄之力，相信天主將會化少為多。

危險中的使命

普拉休斯修女分享說，她在仔細分辨後，拋下一切回到自己的國家為同胞服務。儘管她要面臨恐懼和不安全的情況，但她表明：“通過祈禱和我的團體的支持，我正在履行我的使命，到目前為止，我什麼事都沒發生。”她心中堅信，自己的奉獻無論看起來是多麼的微小，但都會繼續成倍增加。

希望倍增

普拉休斯修女的經驗是一個實際的證明，就如增餅奇跡一樣，上主能將我們發自內心的奉獻轉變成愛的奇跡。修女們在海地的使命，無疑是耶穌所宣講的天國的有形可見標記：只要有愛，祂就能大展威能，因為有了對祂的信任和祂醫治及拯救的恩寵，化少為多的奇事就會真實地發生。

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