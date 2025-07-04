烏克蘭：修女在苦難和不確定中帶來喜樂

烏克蘭克里沃羅格市位於被圍困的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區，瑪利亞方濟各傳教女修會的修女們給那裡的團體帶來了平安與喜樂。在持續不斷的空襲警報聲和衝突造成的日常艱辛中，她們不知疲倦地為貧困者提供餐食，幫助當地兒童，並通過音樂營造安慰的時刻。

梵蒂岡新聞網

烏克蘭戰爭仍在進行中，瑪利亞方濟各傳教女修會的修女們正在該國東部活出她們方濟各大家庭的神恩，在動盪和不公正的環境下帶去和平。儘管日常生活充滿不確定性、危險的威脅不斷、空襲警報聲令人心力交瘁，但修女們仍堅定不移地履行她們的使命。

瑪利亞方濟各傳教女修會的喬普（Yana Chop）修女分享說：“目前，這裡有很多不同層面的需求，從人的基本需求到精神、情感和心理上的支持。戰爭造成的威脅和危險連連的生活，導致兒童、青年、軍人、家庭和老人都極其匱乏，隨著戰爭的延續，這需求清單在不斷增加。現在是信賴天主的時候了，要為各地和人們帶去和平。”

瑪利亞方濟各傳教女修會的修女們與拉薩萊特聖母傳教會神父管理的聖母升天堂合作。在這夥伴關係中，她們每週兩次為有需要的人下廚，為150人提供熱食。喬普修女強調，“對於一些流落街頭的人而言，有時熱湯是一天中唯一的一餐”。

除了物質幫助外，修女們也為那些受戰爭創傷影響的人提供精神和心理上的支持。她們舉辦祈禱活動、團體聚會，進行個別對話，在艱困時刻幫助人們找到希望和安全感。

修女們在她們的堂區團體內，在祭衣室、在禮儀中服務，為兒童、青年和成年人講授要理。喬普修女接著指出，“堂區裡家庭不健全和難民家庭的孩子們，每週兩次來我們這裡參加聯合活動，其中有共享餐食、支援活動和要理講授的時刻。我們可以一起在這裡認識天主”。

在戰爭中演奏音樂

在帶給人們希望、和平與精神支持方面，音樂發揮著特殊作用。修女們深信，音樂有助於克服孤獨、建設團體，在危機時刻找到內心的平安。她們指出，“在戰爭和貧困的嚴酷條件下，演奏和歌唱成為祈禱和希望的形式，提醒人們良善和美依然存在於每日的生活中”。克里沃羅格堂區的音樂活動不僅限於當地團體：它們在線上分享錄音，進一步傳播其訊息。

喬普修女說：“音樂會和團體歌唱被錄製下來，並在修會的烏克蘭語社交媒體平台上發布，以便抵達那些無法親身到場的人那裡，尤其是長者、病患及分散在烏克蘭各地和國外的難民。”

瑪利亞方濟各傳教女修會的修女們相信，音樂能成為一座橋樑，無論人們身在何處，都能在祈禱與希望中，使他們彼此相連。

喬普修女表示，“在艱困時期，尤其是在戰爭情況下，這線上傳播提供了精神上的支持，加強了團體意識，讓人們與教會和福音保持接觸。這是一個簡單的方法，但為福傳和團結卻非常有效。對我們修女來說，在團體中一起創作音樂是件非常快樂的事，因為我們極其喜歡做此事”。

毫無疑問，在每天的日常生活中，有很多機會能給他人帶去平安。瑪利亞方濟各傳教女修會的修女們強調，這可以從一個最簡單的舉動開始，比如一個微笑，它能讓某個人一整天明亮燦爛，在戰爭的困苦中點燃希望。

修女們總結道，“要每天信賴耶穌，祂是真正的和平、極其寶貴和重要”。“只有祂、復活的主，能教導我們在這個地方生活、服務，成為祂的見證者！天主不會遺棄祂的子女，而是每個時刻都與他們同在。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html