波蘭修女：我們去監獄，為給女性帶去希望

主顧善牧修女會的修女不僅在精神上支持尚在服刑的女性，而且也在她們的生活中給予她們許多具體幫助。該修女會與波蘭克日娃涅茨監獄簽署了一項合作協議。庫亞夫斯卡修女向本台表示，“我們進入監獄的目的，正是為女性帶去希望”。

達爾莫羅斯（Karol Darmoros）

共同道路

主顧善牧修女會與波蘭克日娃涅茨監獄達成協議，這是修女們在開展再社會化服務方面又邁出的一步。與此同時，也是修會神恩的實現。從一開始，她們就致力幫助處於危機中的婦女。庫亞夫斯卡（Krzysztofa Kujawska）修女說，“從4月起，我們開始與女性服刑人會面，這些是有明確主題的團體會面，也有個人會面”。課程定期舉行，目前有兩個小組，從7月起會有另一位修女加入此項工作。課程的目的不僅是提供靈性培育，也包括出獄後的具體支持。比如，幫助解決居住問題。修女解釋道，“她們可以與我們一起生活，尋找工作或接受心理上的支持”。

一個不會趕走任何人的家

主顧善牧會修女們並非管理接納中心：婦女刑滿後，可在修女們的會院與她們一起生活。庫亞夫斯卡修女解釋道：“如果她們中的一些人願意和我們在一起，她們就可以和我們在一起，在我們的會院度過餘生，因為這是我們的神恩。我們這裡已有來自其它監獄的女性。”為女性服刑人提供的幫助也包括贈送包裹或遞送信件，但這始終要與監獄工作人員取得共識。這是對那些最需要幫助的女性的支持，因為監獄往往會使家人和朋友遠離她們。

只服務女性

主顧善牧會的神恩源於其創始人真福卡爾洛夫斯卡（Maria Karłowska）修女的工作，她幫助過波茲南街頭的婦女。庫亞夫斯卡修女指出，“我們作為主顧善牧會的修女，進入監獄正是出於此目的，為給女性帶去希望，（……）讓她們保有自己的尊嚴、希望的火花，相信事情會有所不同”。修女本人將女性服刑人視作來堂區或團體參加聚會的普通人。這帶來了效果並建立了信任，就像庫亞夫斯卡修女所強調的，已經有一些徵兆顯示出，這些婦女不覺得自己被困在監獄裡。

與女服刑人一起工作也是對她們出獄後悲慘處境的回應。庫亞夫斯卡修女說，“在她們離開監獄時，通常沒有人在那裡等她們。（……）她們還有另一個非常大的問題，那就是找工作”。

從信任到改變

庫亞夫斯卡修女指出，在她探訪監獄以及與女服刑人交談中，建立信任是非常重要的。她補充道，然而，女性的聲音具有決定性，她們決定是否開啟對話，或者進入下一階段，接受幫助。“當我去那裡進行首次會晤時，沒有提到進一步的合作、一些計劃。（……）是她們決定是否真的接受我。（……）她們問我，下一次見面要做什麼。這對我而言是個信號，展現出我們可以走得更遠。”

主顧善牧修女會計劃將合作擴展到其它監獄。該修會的修女們在這方面有經驗：上個世紀90年代她們已探訪了格魯瓊茲監獄，後來，有些婦女刑滿後住在她們的會院。

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