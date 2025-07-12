7月12日 常年期第十四週星期六

創世紀 49:29-33; 50:15-26 聖詠 105[104]:1-2,3-4,6-7 瑪竇福音 10:24-33

害怕是人之常情，這「情」是指情緒。每個人都會害怕一些東西，例如學生害怕考試，青年害怕求職面試；身體健康時怕生病，生活富足時怕好景不常等等。對自己不能掌控的，人往往會產生害怕的情緒。

耶穌在派遣門徒時，準備他們怎樣去面對未知之數。耶穌教導的中心思想，簡單直接：「好好地仿效我；我講的做的，你們都要大大方方、光明磊落地宣講和實踐。反對我們價值觀的人，實在沒有甚麼可怕的，極其量他們只能傷害我們的肉身，卻不能傷害我們的靈魂。你們唯需害怕魔鬼，因為牠能把你的身體和靈魂都一同投到地獄裏去。」就這樣，耶穌把人之常情的害怕，升華到靈性的層面。

之後，耶穌安慰門徒，提醒他們，天主是我們在天的大父。祂對我們的愛，無微不至。且看！小如麻雀的生死，都在天父的照料下，更何況是我們？祂連我們頭上的髮絲，都一一數過了。天父對我們眷顧周全，我們還用懼怕甚麼？

天父，求祢賜我恩寵和力量，以愛還愛。

内容來源取自《和平月刊》

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