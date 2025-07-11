7月11日 常年期第十四週星期五

聖本篤院長（紀念） 創世紀 46:1-7,28-30 聖詠 37[36]:3-4,18-19,27-28,39-40 瑪竇福音 10:16-23

聖本篤院長是隱修傳統的奠基人。人會覺得隱修是一種辛苦，而隱修又的確被稱為「苦修」。外人眼中的辛苦，當然不一定是隱修士的感受。比如香港大嶼山的隱修院，取名「神樂院」；院內修士與世無爭，如福音中的描述，是與眾不同的人。耶穌教導我們要機警如蛇，純樸如同鴿子；要提防世人，但又不要思慮怎麼說，因為自會賜給我們該說的話。這些看似矛盾的訓導，實際上需要一個前提，就是在內心，找到一個如同隱修那樣清靜的環境，使自己可以覲見隱藏的天主。

神學上說每個人都應當在良心深處遇見天主，便是如此。在日常生活中，我們雖然難於從鬧市的生活，找到如同隱修的寧靜，但仍可每天抽出一段時間，放下各種掛牽，專注祈禱。教會鼓勵教友每年參與靈修避靜，就是締造與主相遇的良機。此時，人能感受到要放下一切而生的焦慮。除非是在這種焦慮中，人不能體驗到對天主的完全依靠。

聖本篤，請為我們轉求，願我們每個人都有機會敢於體會放下與依靠。

内容來源取自《和平月刊》

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