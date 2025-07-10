7月10日 常年期十四週星期四

創世紀 44:18-21,23-29; 45:1-5 聖詠 105[104]:16-17,18-19,20-21 瑪竇福音 10:7-15

每當我們收拾行裝準備遠行時，可能都會反覆檢查是否帶備證件、衣物、藥品、食物等。這種準備和謹慎，固然必要，但也折射出人深層的生存焦慮 — 總想用物質保障安全。

耶穌今天的教導，對此提出了挑戰。祂對即將踏上傳教之路的宗徒們說：「不要在腰帶裏備下金、銀、銅錢；路上不要帶口袋，也不要帶兩件內衣，也不要穿鞋，也不要帶棍杖」。耶穌的吩咐，不是要宗徒們冒險，魯莽行事，而是要打破人性依賴物質的慣性信念。當人手中緊握錢囊，心裏不斷想著物質保障時，就會錯失仰望天主的能力。天主的子民，向來是在放下中，經歷神蹟，如亞巴郎、梅瑟、窮寡婦等。他們的故事，同在訴說一個真理：當我們放下自以為是的保障時，才能騰出雙手承接天主的恩典。「放下」不是失去，而是得著更豐盛生命的開始。門徒們不帶錢囊，卻有了醫治的大能；沒有備用衣裳，卻披上了屬天的權柄。十二人空手而去，卻滿載收穫而歸。

主，教我的生命行囊，沒有藏著捨不得放下的「備用衣裳」。

内容來源取自《和平月刊》

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