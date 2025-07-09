7月9日 中華諸聖及真福慶日

默示錄 7:9-17 或 羅馬書 8:35,37-39 聖詠 16[15]:1-2,5,9-10,11 瑪竇福音 5:1-12

今天我們聯同整個中華教會一起慶祝諸位聖人真福。他們已經實現了福音真理，如今在天上為我們祈禱，堅固我們。我們今天體會在主內，與他們共融。願藉著禮儀慶祝，我們的連結更加緊密。

耶穌有關真福的教誨，對我們仍在塵世拼搏的人而言，也許顯得飄渺和望塵莫及。保祿宗徒滿懷激情的勸勉，亦彷彿與我們還有一段距離。我們可以毫不隱諱地承認：困苦、窘迫、迫害、飢餓、赤貧、危險、刀劍，都是我們與主親近之路上的阻礙，像橫臥在前方的攔路虎。如果無法戰勝他們，我們就很難品嘗到真福氣。

今天我們記念的諸聖及真福，是我們的榜樣。他們在自己生活的時代，勇敢地戰勝了前方的阻礙，如今生活在與天主面對面的光榮中。他們可以自豪地說：「誰能使我們與基督的愛隔絕？」願他們的見證，堅定我們的信心；願我們能像他們那樣，面對挑戰時，「靠著那愛我們的主，我們在這一切事上，大獲全勝」。

主，求祢賜給我為祢作證的勇氣。我願意奉獻一切。

内容來源取自《和平月刊》

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