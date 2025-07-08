7月8日 常年期第十四週星期二

創世紀 32:23-33 聖詠 17[16]:1,2-3,6-7,8,15 瑪竇福音 9:32-38

雅各伯與天神搏鬥的故事，給了我們很多反省材料。雅各伯與天神搏鬥，使我們想起在自己的信仰路途上的搏鬥：我們奮勇地盡力去做個品行完備的人，甚至切願做個聖人。

故事的其他細節，同具啟發性：雅各伯是在前往客納罕福地途中，遇到這個神妙經歷；我們同樣是在邁向天主應許的天國福地途中，遇到不少挑戰。不過，在奮鬥當中，我們可以放心，因為我們走的，是通往天堂之路。這條路肯定荊棘滿途，因為耶穌本人，用了祂的生命和死亡給我們賺來的。耶穌沒有說過天堂之路容易走，倒告訴我們要努力從窄門進入。

這搏鬥使雅各伯準備好去接受新的使命，「雅各伯」易名「以色列」，正是這個意思。我們接受洗禮時，同樣要起一個聖名，這是我們的主保聖人的名字。接受洗禮，也是接受主的召叫，去作別人的主保，給他人介紹通往天堂之路，協助他們在信、望、愛德中，在恩許之路上邁進。

主啊！當我們跟信仰搏鬥的時候，求祢俯聽我們的懇禱。

内容來源取自《和平月刊》

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