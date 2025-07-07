7月7日 常年期第十四週星期一

創世紀 28:10-22 聖詠 91[90]:1-2,3-4,14-15 瑪竇福音 9:18-26

一位心急如焚的父親，向耶穌請求復生剛去世的女兒（馬爾谷和路加則記載，這小女孩是「快要死了」）。這位父親的舉動，不是因為絕望，而是源於對耶穌的信心和希望。在馬爾谷和路加福音裏，耶穌對他說的：「不要怕，只管信，她必得救」（谷5:36；路8:50），更堅定了他對主的信心，使他能在艱難的時刻，擺脫恐懼，勇敢地面對現實，尋求救恩。

在去他家的路上，一個被當時社會公認為不潔，患血漏的病婦，偷偷地觸摸耶穌的衣服繸頭，堅信只要這樣做，就能得到醫治。她的勇氣和信心告訴我們，信德不一定要在公共場合聲張，有時候最微小的信念，也能帶來生命的改變。只要我們的心，有一絲信德，主的恩賜就會透過此縫隙進入，碰觸內心的需求，治愈我們的「血漏」。天主總不會放棄祂所愛的每一個人，那怕只有絲微的希望，因為祂相信祂所愛的每一個人。

天主，求祢讓我們天天都能勇敢地向祢打開信德的心，讓祢進入，觸摸聖化我們的心，讓祢的恩典與力量滿溢我們的生命，愈顯祢的光榮。

内容來源取自《和平月刊》

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