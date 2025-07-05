7月5日 常年期第十三週星期六

創世紀 27:1-5,15-29 聖詠 135[134]:1-2,3-4,5-6 瑪竇福音 9:14-17

「路遙知馬力，日久見人心」。若翰的門徒逐漸發現，耶穌和祂的門徒，跟他們不一樣。他們來到耶穌跟前，問祂說：「為什麼我們和法利塞人多次禁食，而你的門徒卻不禁食呢？」耶穌對他們說：「伴郎豈能當新郎與他們在一起的時候悲哀？……」（瑪9:15）。

耶穌切中要害，指出他們禁食，表達的是悲哀，是愁眉苦臉，甚至是為叫人看見（瑪6:16）。依照耶穌的說法，他們已經獲得了他們的賞報。一旦說出謙卑，就是驕傲；一旦承認驕傲，才是謙卑。

耶穌進一步指出：「日子將要來到：當新郎從他們中被劫去時，那時他們就要禁食了」（瑪9:15）。丟失了耶穌，就是丟失了喜樂。耶穌的門徒，既是好看的皮囊，更是有趣的靈魂。因為「應把新酒裝在新皮囊裏，兩樣就都得保全」（瑪9:17）。因為主愛，我們才得以保全。

主耶穌，感謝祢，在祢內，我們成了一個新受造物。因著祢，舊的已成過去，一切都成了新的。主耶穌，我們祈求祢，使我們苟日新，日日新，又日新。

内容來源取自《和平月刊》

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