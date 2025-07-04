7月4日 常年期第十三週星期五

創世紀 23:1-4,19; 24:1-8,62-67 聖詠 106[105]:1-2,3-4,4-5 瑪竇福音 9:9-13

我們在理智上認同耶穌的使命 — 治愈病人，召喚罪人。我們樂見身邊的人改邪歸正，也常勸勉人歸向天主。但如果他們的「罪」和行為，超出我們的認知；如果他們不認同我們的價值；如果他們跟我們的基督徒行事風格不一致；那麼，要接納他們，的確是有點困難。因為我們也會像法利塞人一樣，為捍衛某種真理，而失去了更重要的根本真理 — 仁愛勝過祭獻。我們甚至會逐漸將人視為友或敵，將教會 — 天主施愛的最佳場所 — 變成沒有某些人的空間，使教會成了判斷、制裁的場所。

無可否認，一些基督徒，缺少了基督召喚、接納、支持、保護罪人和異己者的胸襟和智慧，使基督徒勸化罪人，這本有的善意，被誤解、被對抗，使自己本該去勸化的對象，不但與教會，也與天主愈走愈遠。

慈悲的主耶穌，請教我如祢一樣，接納異己，結出甘願改變的悔改果實。

内容來源取自《和平月刊》

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