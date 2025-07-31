7月31日 常年期第十七週星期四

聖依納爵．羅耀拉司鐸（紀念） 出谷紀 40:16-21,34-38 聖詠 84[83]:3,4,5-6,8,11 瑪竇福音 13:47-53

今天的福音是瑪竇福音第十三章裏，耶穌所講的「天國比喻」的最後一個。耶穌用撒網捕魚的情景，描繪世界末日的狀況。祂把撒在海裏的網，比作天國。網在捕魚時，是不會做出選擇的，就像天國是為每一個人所準備的。但是網上來的魚，卻有好壞之分，就如人有惡人，也有義人。這評斷的標準，是人是否聽從耶穌的話而生活（參若5:24）。

今天教會紀念耶穌會的會祖 — 聖依納爵．羅耀拉。他在《神操》第136-147號，所建議的「兩旗默想」，旨在幫助人瞭解到，在每天生活遇到的大小事情上，人們都需要做出選擇 — 選擇嚮往耶穌在福音中宣講的價值觀去愛主愛人，把祂的平安和喜樂帶給別人；或是只追求俗世的財富和虛榮，每天只為了自己的利益奮鬥，讓別人成為自己的工具。唯在日積月累的選擇中，站在耶穌的「旗幟」下，最終才能成為天國網中的「好魚」。

聖依納爵，請為我們轉禱，求天主賜我們一顆明辨的心，使我們即使在最微小的事情上，都能堅持選擇跟隨基督。

内容來源取自《和平月刊》

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