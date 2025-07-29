7月29日 聖瑪爾大、聖瑪利亞及聖拉匝祿（紀念）

若望一書 4:7-16 聖詠 34[33]:2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 若望福音 11:19-27 或 路加福音 10:38-42

我們對瑪爾大是否太嚴苛？不管耶穌如何稱讚瑪利亞「選擇了更好的一分」，我們都可以肯定，耶穌並沒有批評瑪爾大，也沒有拒絕她的款待。正如聖若望向我們保證的：「耶穌素愛瑪爾大及她的妹妹和拉匝祿」（若11:5）。況且，瑪爾大是「為伺候耶穌，而忙碌不已」。殷勤待客，在很多不同文化中，都是美德。所以，耶穌對瑪爾大說話的語氣和態度，想必是溫柔和親切，還帶著欣賞。學者們探討耶穌這話何解 —「需要的惟有一件」。祂是否在勸勉瑪爾大不要太擔心食物是否足夠，或客人是否舒適？又或者，耶穌是否在為祂要稱讚瑪利亞選擇了更好的一分而鋪陳？

我們永遠無法知曉，但必須要以此為前提來閱讀整個故事：「耶穌素愛瑪爾大及她的妹妹和拉匝祿」（若11:5）。聖父和聖子，愛不同的人有不同的方式，祂們對我們的愛，就是我們的生命意義，也是我們如何去選擇的生活方式。

主耶穌，請祝福我們，使我們無論以何種方式侍奉祢和我們的兄弟姊妹，都是我們的「更好一分」。

内容來源取自《和平月刊》

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