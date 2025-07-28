7月28日 常年期第十七週星期一

出谷紀 32:15-24,30-34 聖詠 106[105]:19-20,21-22,23 瑪竇福音 13:31-35

「他們竟將拯救自己的天主忘記」（詠106:21）。聖詠作者這話，概括了大部分舊約的內容，因為舊約的子民，常將天主的恩德忘記。天主在舊約中的其中一個特徵就是記念，祂不會忘記！正如婦女豈能忘掉親生的兒子？縱然她們能忘掉，天主也不能忘掉我們；祂已把我們刻在祂的掌心（參依49:15-16）。可是，人卻慣常將天主所行的偉業，一一忘掉。

人生確實有很多事情，需要我們刻意地去忘記，因為我們不該把已成過去的痛苦經歷，變成永遠將自己欺壓的包袱。我們需要讓痛苦的回憶接受治療，使傷口愈合。當我們不再受痛苦的回憶折磨時，我們的回憶可望相似天主的記憶了。

努力學習去忘記的同時，我們也得學習以天主的記憶去記憶。一般來說，天主記念的不是人的罪，而是祂的盟約，祂的慈愛、憐憫。有生一日，我們都必須緊記天主是慈愛的，祂憐憫我們每一個人。耶穌說：「你們要這樣做來紀念我」。

主，請教我們永遠記念祢的恩德，日復一日更懂得將祢的慈恩銘記於心。

内容來源取自《和平月刊》

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