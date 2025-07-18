7月18日 常年期第十五週星期五

出谷紀 11:10-12:14 聖詠 116[114,115]:12-13,15-16,17-18 瑪竇福音 12:1-8

以色列民在埃及淪為奴隸，前景堪虞。天主要救他們脫離苦海，本來直接打擊埃及人，令其折服就可以了，但天主還是要以民全會眾，遵循一套嚴謹規條，妥為預備。相信當時在以民中，仍有些人心存疑慮，畏縮不前，直至吃過逾越晚餐，在死亡呼號聲中，渡過驚心動魄的一夜，才確信天主藉先知頒布的訓示，並非虛言恫嚇。自此，以色列民團結在天主的領導之下，橫渡紅海，去追尋那流奶流蜜的福地。至於那逾越慶典，亦作為永遠的法規，世世代代保存下來。

以色列人對法規的重視，猶如中國人對禮教的恪守。在很長的一段時期內，的確有助界定行為的規範，維繫人際間的秩序。但既定的條文，不會隨著人類社會的進步而改變，在不懷好意的人手中，這些條文就容易成為了箝制人心、攻訐異己的工具。所以，耶穌提醒我們：天主「喜歡仁愛勝過祭獻」，而愛主愛人就是最大的誡命，一切法規都應以愛為基礎。

天主，我願時刻謹守愛的誡命，不去判斷無罪的人。

内容來源取自《和平月刊》

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