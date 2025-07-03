7月3日 聖多默宗徒慶日

厄弗所書 2:19-22 聖詠 117[116]:1,2 若望福音 20:24-29

聖史若望敘述了多默的信仰之路。多默因未親眼見到復活的耶穌，而提出了強烈的懷疑要求：「除非看見他手上的釘孔，用我的指頭，探入釘孔；用我的手，探入他的肋膀，我決不信。」他不相信別人的見證，直到自己親自體驗才願意相信。多默的懷疑讓人感同身受，因為我們常常也會在困境或不確定中，依賴自己的感官與經驗，而不是單憑信德去相信。

耶穌溫柔地回應了他，邀請他用信心去觸摸祂的傷痕，親身體驗祂的復活與存在。耶穌說：「把你的指頭伸到這裏來，看看我的手罷！並伸過你的手來，探入我的肋膀，不要作無信的人，但要作個有信德的人。」這一刻，耶穌不僅治愈了多默的懷疑，還鼓勵他超越眼見，邁向更深的信德。多默終於回應：「我主！我天主！」這是他從懷疑到信仰的轉變。耶穌最後說：「因為你看見了我，才相信嗎？那些沒有看見而相信的，才是有福的！」

主耶穌基督，祢這句話提升了我對祢的信賴之心，也引導我全心相信祢的話！

内容來源取自《和平月刊》

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