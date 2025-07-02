7月2日 常年期第十三週星期三

創世紀 21:5,8-20 聖詠 34[33]:7-8,10-11,12-13 瑪竇福音 8:28-34

嘗試用想像力去默觀，像攝影師的鏡頭那樣，以「運鏡」的方式，閱讀今天的福音，並以此作為祈禱的材料，我們可能會「看到」不一樣的細節。

那兩個附魔的人，首先看到並留意的是耶穌；附在他們身上的邪惡勢力，讓他們因眼前的耶穌而感到害怕。然後，他們把目光轉向那群豬。在耶穌的大能允許下，他們的勢力使那群豬失控。這時，「鏡頭」轉到放豬的人。他所留意的，是他的豬。他可能不會看到那兩個附魔人身上附著的邪惡勢力，或者，即便知道，他更在意的，是他的豬。他去報告給更多的人。於是，全城人都把耶穌視作麻煩製造者。

耶穌是仁愛而大能的天主，祂所關注的，是普通人也能認出藏於陰暗處的邪惡勢力。祂所帶來的釋放和自由，除非以信德的目光來看，否則無法認出，更不能接受。

我在整個「場景」中，看到了甚麼，留意或在意甚麼？這可能便是我在生活中所留意及在意的 — 我也以此來檢驗我對耶穌的態度和信德。

上主，請救我脫離一切身心靈的苦辛。

内容來源取自《和平月刊》

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