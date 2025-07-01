7月1日 常年期第十三週星期二

創世紀 19:15-29 聖詠 26[25]:2-3,9-10,11-12 瑪竇福音 8:23-27

「這是怎樣的一個人呢？竟連風和海也聽從他！」— 若我們以默觀的態度，把自己放到當時福音的場景，我們會更好地理解那些門徒們的心理，更能體會耶穌的心情，也更能看到我們自己的心態。

耶穌一直以順服的心，體會天父的旨意，也清楚自己身為天主子的身分；從而也知道自己在各種境遇中，該如何以天主的心來回應，來行動。在今天福音的場景中，耶穌不但顯示了自己對門徒們的關懷和照顧，更顯示了自己身為天主子的大能。

然而，身為追隨耶穌的門徒們，一開始就好像沒有完全相信耶穌對他們的照顧 — 他們會因著外在的環境而驚慌失措，讓恐懼和焦慮佔據了他們，忽視了就在身邊的主耶穌。在耶穌顯示了天主的能力後，他們的驚訝程度，就好像從來沒想像或相信過耶穌可以這樣。或者更好說，他們原來是那麼的不了解耶穌。

我祈求恩寵，讓我無論在生活的平靜裏，還是風暴中，都能留意身邊的主耶穌 — 雖然我不完全理解祂，但我願意相信祂大能的臨在和照顧。

主啊！祢的慈愛常在我眼前。

内容來源取自《和平月刊》

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