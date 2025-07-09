宗座外方傳教會新總會長：不能忽視人工智能對人類的挑戰

拉帕喬利神父在宗座米蘭外方傳教會第16屆全體大會上當選為新一届總會長。新總會長懇請度隱修生活的會士們為全世界所有傳教士祈禱，他說為“擁有一位傳教士教宗而萬分喜悅”。

（梵蒂岡新聞網）“我懇請所有度默觀生活的修會團體為之代禱、祈禱，使宗座外方傳教會的傳教士和所有向萬民傳教的傳教士，能夠履行教會所賦予的使命，並生活出聖神所啟示的精神”。這是宗座米蘭外方傳教會新總會長拉帕喬利（Francesco Rapacioli）神父在當選後向隱修會士們發出的代禱請求。

宗座外方傳教會第十六屆全體大會於6月22日在羅馬舉行，拉帕喬利神父7月7日當選為新一屆總會長，接替自2013年起連任兩屆的前任總會長布蘭比拉斯卡（Ferruccio Brambillasca）神父的職務。

現年62歲的拉帕喬利神父在印度和孟加拉國傳教，有豐富的傳教經驗。在教宗良十四世當選伯多祿繼承人兩個月之際，他向本新聞網說，“顯然，我們為有一位傳教士教宗而感到萬分喜悅”。事實上，“傳教使命對所有蒙召去履行這個使命的人而言，具有重要陶成作用”。

宗座外方傳教會於1850年由拉馬佐蒂（Angelo Ramazzotti）主教創建，今年慶祝成立175週年，目前有400名傳教士，分布在20個國家。該傳教會的基本神恩，就是向外邦人傳福音。新總會長說，這對我們來說，意味著離開自己的國家，在另一個不同於我們的環境中傳播福音，並為此奉獻一生”。

拉帕喬利神父也概述了宗座外方傳教會未來幾年的工作，並特別提到人工智能對時代的挑戰。新總會長最後表示，“作為傳教士，我們不能忽視”人工智能對人類的挑戰。

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