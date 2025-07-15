教會社會訓導中可持續的工作

在《教會社會訓導辭典》中，所謂可持續的工作不是“一個終點，而是一個不間斷的過程。這個過程要求各機關、企業與公民”共同邁向正義與希望。

（梵蒂岡新聞網）在日益加劇的不平等、環境危機與普遍不穩定的世界中，工作的可持續性成為設想未來的關鍵：成長不會與福祉相衝突，而是使福祉成為可能。教會社會訓導為這個願景提供指導，並使之成型，提出一種整合性方法，將環境、經濟、社會和個人結合在一起。

在環境層面上，可持續的工作意味著減少對受造界的影響，並引導行為、科技與工作文化都照料萬物。方濟各教宗寫道：“我們並非面對兩個分別屬於環境和社會的危機，而是一個同時包括兩者的複合式危機。”（《願祢受讚頌》通諭，139號）教宗呼籲大家為此共同努力。當工作成為持久且全面發展的發動機時，經濟的可持續性便表現出來。“為獲取更大的短期利潤，不再投資在人身上，對社會來說是虧本生意。”（《願祢受讚頌》通諭，128號）本篤十六世教宗也提醒說：“人要付出的代價，往往也是經濟要付出的代價。”（《在真理中的愛德》通諭，32號）

從社會層面來看，當工作變成參與和團結的機會，讓人們感受到自己是團體中一分子，而不是生產體系中互不相干的齒輪時，工作便能強化凝聚力。因此，“人類的勞動，很可能是整個社會問題的關鍵所在”（《論人的工作》通諭，3號）。

最後，在個人層面上，可持續的工作保障健康、發揮才華，讓每一個人發光發熱。正如若望保祿二世教宗所提醒，重要的是工作“不應損害人的健康，也不應損害其精神與道德的完整性”（《論人的工作》通諭，第23號），而應讓人能夠全面發展。

每一項經濟決策都會產生社會影響；每一個環境選擇都會左右人們的福祉；每一段人際關係，都植根於物質與文化背景中。唯有認識到這些相互聯繫，才能引導工作邁向正義、關愛和人類的全面發展。從這個角度看，可持續的工作不是一個終點，而是一個不間斷的過程。這個過程要求各機關、企業與公民，將日常的行動指向正義與希望。

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