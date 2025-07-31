意大利主教團幫助受戰爭影響的聖地團體

意大利主教團在一份聲明中公布了關於資助約旦河西岸、加沙和東耶路撒冷一百多個項目的報告。該主教團主席祖皮樞機表示，我們的協助“促成改變，要真正促進和平”。

（梵蒂岡新聞網）意大利主教團繼續支持聖地團體。這些團體多年來飽受暴力蹂躪，現今又遭受衝突，面臨死亡和摧毀的危險，鄰近地區也深受其害。在這個如此飽受磨難的地區，意大利主教團為愛德工作資助了143個項目，約4300萬歐元，以協助當地百姓的發展。

近幾個月來，因許多醫院的關閉和大量難民潮帶來的緊急危機，卡拉克醫院急需資金。該醫院位於約旦河西岸邊境，由金邦尼傳教女修會管理。這幾天，意大利主教團又為她們提供了30萬歐元。此外，通過意大利明愛會，也幫助耶路撒冷明愛會，以及巴勒斯坦和以色列民間組織其他合作夥伴開展的項目。

在過去的兩年中，意大利主教團已撥款164.5萬歐元用於人道主義緊急情況，為加沙、東耶路撒冷和約旦河西岸的家庭提供醫療和心理社會方面的支持，啟動社會經濟的復甦計劃，促進以色列人和巴勒斯坦人之間的對話，永遠不要失去擁有持久和平的希望。

意大利主教團主席、博洛尼亞總主教祖皮樞機指出，“我們在祈禱中、以具體援助接近聖地團體：他們的痛苦是我們的痛苦，他們的眼淚是我們的眼淚。我們不可對吶喊習以為常，這喊聲日夜上達天主那裡，也進入我們的耳中。我們的幫助促成改變，要促進真正的和平、聖地和全世界所需要的和平”。

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