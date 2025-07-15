移民害怕被遣返，加州主教豁免主日彌撒義務

加州聖貝納迪諾教區主教羅哈斯頒布法令，對那些可能會被遣返的人豁免參加主日彌撒的義務。今年6月份，移民局官員進入兩座天主教堂，將多名人員拘留。

（梵蒂岡新聞網）加州聖貝納迪諾教區主教羅哈斯（Alberto Rojas）7月8日簽署法令，對移民教友豁免參加主日彌撒的義務，直到另行通知為止。這是因為人們「真心害怕」移民局可能採取的行動。

這道法令於7月10日公布，並附有一份新聞稿。羅哈斯主教在新聞稿中指出，「我們各堂區團體的許多人真心害怕，他們如果冒險進入任何公共場合，就會被移民局官員逮捕。令人心痛的是，其中包括參加彌撒。我想讓我們的移民團體知道，在這艱難時期，教會與他們站在一起、與他們同行」。

今年6月20日，教區工作人員表示，美國移民和海關執行局（ICE）人員進入了分別位於蒙特克萊（Montclair）和高地（Highland）的兩座天主教堂，並在高地天主堂將多名人員拘留。

聖貝納迪諾教區傳播主任安德魯斯（John Andrews）表明，當時該堂區有一名男教友被羈押，其他被拘留的人不是本堂教友，也不為堂區工作。

這些事件使得很多移民教友更加害怕，主教最近在牧函中解釋了這一點。他早已於6月23日發表牧函，要求「政治領導人和決策者」重新考慮立刻停止採取這些措施，並要「尊重人權和人性尊嚴」。

移民為廣大團體的福祉作貢獻

羅哈斯主教7月10日闡明：「我所說的移民團體，是所有在這個國家生活多年、其法律地位沒有其他任何問題的人。他們為更廣大團體的福祉作出貢獻。他們當中的很多人之所以在這裡，是因為他們想要救自己的家庭；他們別無選擇。我相信，他們也樂意合法化，可是誰會幫助他們呢？」

主教深知，對美國移民和海關執行局行動的恐懼，可能會阻礙「信友的神益」。為此，主教在法令中鼓勵那些無法到場參加彌撒的人以其它形式「維持與基督和祂教會的精神共融」。

主教建議他們進行「個人祈禱、誦讀聖經」，誦念《玫瑰經》，或者通過電視或互聯網參與彌撒。

本堂神父應提供「憐憫支持」

聖貝納迪諾教區是美國的第六大教區。羅哈斯主教強調，他頒布這道法令，是為了減輕教友們由於無法滿全天主教徒主日彌撒義務而會感受到的「負擔」，並將這些人正在經歷的「一切擔憂和焦慮」列入考量。

此外，羅哈斯主教也在法令中要求本堂神父和教會其他成員「要為這些受影響的人提供憐憫的支持」，確保「他們覺得在團體內被接納，而且有安全感」。

聖貝納迪諾教區各堂區要尋找其它方法為那些無法按時上教堂的人講授要理，協助他們為領受聖事做好準備。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html