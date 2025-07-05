“美途”中的聖奧斯定大殿

一座蘊含靈修、建築、繪畫與雕塑的瑰寶。羅馬聖奧斯定大殿被納入禧年朝聖路線。我們隨主任司鐸科爾米奧神父一同探訪：“在這裡，藝術為信仰服務。”

（梵蒂岡新聞網）受造物之美與藝術之美，皆是通往天主之美的道路。聖奧斯定大殿的主任司鐸帕斯誇萊·科爾米奧（Pasquale Cormio）神父邀請朝聖者們用這樣的視角來參觀他所服務的大殿。自13世紀末以來，奧斯定會便在此地服務。

禧年朝聖路線

這座宗座大殿被納入禧年“歐洲主保聖女與教會聖師”朝聖路線中，以特別紀念聖十字德肋撒本篤（原名：艾迪特·施泰因）。這位哲學家與加爾默羅修女在其成長過程中，深受希波主教聖奧斯定教導的啓發。

古殿與新殿

聖奧斯定大殿始建於十四世紀末至十五世紀初，在十五世紀期間多次擴建與重建，是羅馬最早的文藝復興時期大殿之一。它成為奧斯定會團體的所在地，實際上取代了古老而狹小的聖特里豐堂，該聖堂現已不復存在。

鬥獸場大理石

據傳統記載，大殿那莊嚴宏偉的正立面是以鬥獸場的石材所建，得益於紀堯姆·德斯圖特維爾（Guillaume d’Estouteville）樞機的資助。這位樞機於1479年至1483年間委託重建了大殿。主入口上方有一幅壁畫，描繪了《奧斯定會規》的頒布場景。

聖母主題繪畫

十八世紀末至十九世紀初，大殿內部空間最終定型：呈拉丁十字形平面，分為三條走廊。中央走廊上方是羅馬畫家伯多祿·加利亞爾迪（Pietro Gagliardi）繪制的聖母壁畫，創作於始胎無染原罪信理頒布之後。

朝聖者之大殿

主祭台為巴洛克風格，其上安置了一幅來自君士坦丁堡的九世紀拜佔庭聖像。“這幅聖母像指出了耶穌基督就是基督徒的朝聖之路”，科爾米奧神父如此表示，並強調了朝聖主題在這座大殿內的重要性。大殿所處位置，正好位於昔日通往梵蒂岡聖伯多祿大殿的“聖道”上，是朝聖路線的重要一站。

孕婦的大殿

大殿的另一特色與母性緊密相關。大殿牆上眾多還願牌（ex voto）見證了無數次蒙受的恩寵，這都與一尊幾個世紀以來在羅馬備受崇敬的“分娩聖母”雕塑有關。此聖像由雅各伯·塔蒂（Jacopo Tatti）於1516至1521年間用一整塊大理石雕刻而成。十九世紀，真福阿爾弗雷多·伊爾德豐索·舒斯特（Alfredo Ildefonso Schuster）的母親也曾在此祈禱，最終使兒子獲得痊癒。1822年，庇護七世教宗頒賜大赦，凡親吻聖母足部者皆可獲此恩典。此後朝聖者絡繹不絕，以致原有石腳磨損，遂更換為銀制足部。

聖莫尼加之墓

“時至今日，我們仍會遇到許多母親來到這裡，祈求擁有一個孩子或尋求懷孕的幫助。”科爾米奧神父一邊講述，一邊指引我們至大殿的另一處聖地，聖婦莫尼加墓。她是聖奧斯定的母親。其聖髑於十五世紀由教宗瑪爾定五世自奧斯提亞古城的聖奧肋亞主教座堂遷至此地。起初安放於雕刻家伊薩亞·達比薩（Isaia da Pisa）所雕之石棺中，後移至左側最後一間小堂的祭台下。

為失去信仰的子女祈禱

神父繼續說，“許多母親來到此地，為遠離信仰的兒女祈禱。莫尼加不僅是賦予奧斯定肉身生命的母親，更是將他引入信仰生命的母親。我認為奧斯定對教會的愛是源於他與母親的關係。對於這位教會聖師而言，教會是母親，她以聖事和正統教義養育子女，保護他們，使他們免受異端錯誤的侵害。奧斯定的靈修，始終離不開莫尼加與奧斯定之間的母子關係。”

方濟各與良十四世的祈禱

放置在祭台旁的一隻容器中，珍藏著來自塔加斯特，即聖奧斯定與聖莫尼加故鄉的泥土。2013年8月28日，在奧斯定會總會大會期間，教宗方濟各也曾在這座祭台前駐足祈禱。大殿主任司鐸科爾米奧神父回憶道：“當時在場的還有奧斯定會總會長羅伯特·普雷沃斯特神父（教宗良十四世），當時他正結束為期十二年的服務。那一刻，彷彿象徵著使命的交接。”

卡拉瓦喬的《朝聖者聖母》

大殿內無可爭議的藝術瑰寶，是卡拉瓦喬的《朝聖者聖母》。這幅畫作由博洛尼亞公證人埃爾梅特·卡瓦萊蒂（Ermete Cavalletti）於十七世紀初委託繪制，卡拉瓦喬則作為回報，將其獻給大殿，作為對在逃亡期間獲得庇護的感謝之禮。畫中，聖母懷抱持降福狀的聖嬰，兩位衣衫襤褸、足部滿是傷疤與塵垢的朝聖者跪於其前，光影交錯間呈現極具震撼力的畫面。

奧斯定靈修的藝術訊息

“這是卡拉瓦喬在羅馬的最後一件作品。卡瓦萊蒂家族來自馬爾凱地區，熱心敬禮洛雷托聖母。”神父解釋說，“畫中的聖母立於‘聖家’門前，僅用一個台階與略為破損的門框勾勒場景。她並不住在豪宅裡。她手中托起聖嬰的白布，寓意基督受難時的裹屍布。”這幅作品的訊息正與奧斯定靈修精神契合：“走向天主的道路，並非只靠人的意志，也總是有天主的恩寵先行，前來迎接我們。”

拉斐爾的《依撒意亞先知》

大殿中另一巨匠的作品出自拉斐爾·桑西（Raffaello Sanzio）。這位烏爾比諾畫家於1512年創作的《依撒意亞先知》，具有西斯汀聖堂米開朗基羅壁畫的宏偉氣勢。神父指出：“依撒意亞宣告默西亞的降生，他手持一幅希伯來文的經卷，邀請眾人進入基督的家——教會。”此預言的實現，也體現在下方安德烈·桑索維諾（Andrea Sansovino）所雕刻的聖母與聖亞納像中。

聖斐理伯內利的十字苦像

最後，在聖奧斯定大殿這座藝術與信仰交織的寶庫中，還藏有一尊十六世紀的十字苦像。昔日，聖斐理伯內利在此修讀神學時，常於此苦像前長時間祈禱。

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