亞西西準備迎接寬恕節

2025年7月29日至8月4日，聖方濟各的故鄉亞西西將迎來成千上萬的朝聖者，他們一起慶祝寬恕節，同時藉著一系列活動紀念聖方濟各在八百年前撰寫的《萬物讚主頌》。

（梵蒂岡新聞網）“亞西西寬恕節是一道敞開的慈悲之門，是一項普世性的召喚，號召來自世界各地的信眾共同體驗和好與更新的經驗”。這是意大利翁布里亞方濟各小兄弟會於7月10日發布的一份公告中的內容。公告提醒，2025年7月29日至8月4日，亞西西將迎來成千上萬的朝聖者，他們將齊聚在天使之后聖母瑪利亞大殿，參加亞西西寬恕節。

“今年的亞西西寬恕節，正逢一個特別的紀念事件：《萬物讚主頌》八百週年紀念”。方濟各小兄弟會總會長富薩雷利（Massimo Fusarelli）神父說道：“聖方濟各透過這首讚歌，教導我們用全新的眼光默觀受造界，在每一個受造物中認出造物主的印記。在這首讚歌中，方濟各不僅祈求寬恕，還更進一步讚美造物主，並邀請人們出於對天主的愛而彼此寬恕。”

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