首爾總教區派遣一千多名青年來羅馬參加禧年活動

1078名韓國天主教青年踏上旅途，前來羅馬參加青年的禧年慶典。首爾總教區於7月19日為此舉行派遣禮。

（梵蒂岡新聞網）一千多名韓國天主教青年即將踏上旅途，參加7月28日至8月3日在羅馬舉行的青年禧年慶典。為此，首爾總教區於7月19日週六舉行了派遣禮。

根據該教區網站發布的新聞稿，派遣禮在韓國首爾東星高等學校（Dongsung High School）的禮堂舉行。隨後，首爾輔理主教、2027年世青節當地籌備委員會總協調人李炅相（Paul Kyung-sang Lee）主教為青年主持了彌撒聖祭。

今年7月28日至8月3日，1078名韓國朝聖青年將分成18組，分別在亞西西、米蘭和都靈等地朝聖，然後在羅馬會合，參加禧年慶典，並且跨聖門。他們將在意大利重要的天主教神聖場所祈禱，參加培育和社交活動。

派遣禮

派遣禮於19日傍晚6點半開始。首爾總教區的新聞稿指出，此活動旨在「為即將展開的旅行而建設團結、預備心靈」。這些天主教青年也學了幾句基本的意大利語，以便於在旅途中探索世界。

然後，李主教於當晚7點半主持彌撒，共祭神長超過60人。李主教在講道中省思了耶穌探訪瑪爾大和瑪利亞的事蹟（參閱：路十38-42）。他敦促朝聖青年「牢記，朝聖的真正目的是為了與天主的愛相遇，祂前來為我們服務」。

在彌撒中，天主教青年也隆重宣誓要彼此相愛、付出最大的努力，並要在旅途中做望德的見證人。

千四項目

這次朝聖活動的名稱是「千四項目」，因為韓語的天使（cheon-sa）和一千零四是同一個字。本活動的目的是為參加禧年活動的青年做好靈性上的準備，並要培育將來首爾世青節的領袖。

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