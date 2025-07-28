散發福音變的馨香：一個修女的故事

戴格蘭梅爾修女，一位慷慨的現代女性、與時俱進、富有創意，與雅培理神父合作創立了聖保祿孝女會。她是一位勇敢的修女，始終在行動，時至今日仍有許多事蹟倍傳送。

（梵蒂岡新聞網）在聖保祿孝女會迎來創會110週年之際，敘述會祖戴格蘭梅爾（Tecla Merlo）修女的中文（普通話）版本滾動敘述已可在網絡上瀏覽（https://www.teclamerlo.org/?lang=zh），內容是這位修女的生平、思想、視野和修會使命。

“這是一段散發福音馨香的故事”， 聖保祿孝女會總會長卡亞扎（Anna Caiazza）修女如此說道。這股馨香正在以嶄新且持續更新的傳播方式，通過各種語言、科技和網絡把福音的宣講帶到東方，尤其以特定的方式觸及新世代的人。

在教會的整體環境中，可以說，修女們在科技發展，以及在日常生活中對科技的使用，在亞洲國家都是先鋒。例如，在日本，聖保祿孝女會早於1996年7月就開設了她們的第一個網站“Laudate”，這也是天主教網站中的第一個。三年後，他們又在網站上增加商務頁面，當時是一種先驅性的嘗試，後來迅速發展。聖保祿孝女會也在台灣通過書籍、影片、音樂及網路等現代科技工具投入福傳服務已長達六十五年。如今，為宣講福音價值和傳播天主聖言，網絡已經成為一個寶貴的工具。

如何讓人們認識基督信仰，並能夠與基督有個人的相遇，仍是一項挑戰。與戴格蘭梅爾修女一起創立了聖保祿孝女會的真福雅培理（Giacomo Alberione）神父早在110年前就洞察到，需要有一個能使用大眾傳播工具的修會團體，將福音傳播到全世界。如今，語言與科技雖已改變，但那最初的洞見依然存留，“將希望帶給生活在困境中的人們”，到達每一顆心靈，展現“天主的確存在，祂愛人，並為每個人準備了一個幸福的國度”。遵循戴格蘭梅爾修女的訊息，保祿會的修女們也特別為聽障者製作了手語版。

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