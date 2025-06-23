美國主教：通過祈禱、省思和行動，促進宗教自由

美國天主教主教團於6月22日至29日舉行宗教自由週，邀請信眾通過祈禱、教育和公開行動為所有宗教的信徒促進宗教自由。

（梵蒂岡新聞網）美國天主教會於6月22日至29日舉行宗教自由週。這是美國主教團推動的舉措，邀請信眾「為天主教徒和所有宗教的信徒」推動「基本的宗教自由權」。

希望的見證人

本屆宗教自由週的主題為「希望的見證人」。美國主教團在該國年度宗教自由報告中指出，「政治的極化對宗教自由造成影響」，例如體外人工受孕、教會對移民的服務，以及父母對子女教育的選擇權等議題。

今年宗教自由週的主題與當前禧年的主題緊密相連。伊利諾伊州斯普林菲爾德教區帕普羅茨基（Thomas Paprocki）主教向本新聞網表示，望德「讓我們對未來、對天主關於永生的許諾，充滿信心」。

宗教自由週是一份邀請，鼓勵天主教徒為宗教自由祈禱，願這項自由在美國和世界各地都得到保護。教友們也受邀去省思宗教自由的意義，為捍衛宗教自由而採取行動。通過「祈禱、省思和行動」這三個步驟，「我們可以在宗教自由方面成為希望的見證人」。

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