意大利基督徒搖滾樂太陽樂團與教宗良十四世相會

意大利搖滾樂太陽樂團成員在禧年慶典的彌撒前與教宗良十四世交談，他們前一天在羅馬拉特朗聖若望廣場為禧年活動演出。

（梵蒂岡新聞網）「我激動至極！」「這是個非凡的時刻！」：意大利搖滾樂太陽樂團（The Sun）領隊洛倫齊（Francesco Lorenzi）難以克制他的喜悅之情，用這兩句話描述了他與教宗良十四世的會面。

在禧年家庭、孩童、祖父母和年長者慶典的機會上，該樂團於5月31日週六傍晚在羅馬主教座堂前的拉特朗聖若望廣場（piazza San Giovanni in Laterano）演出。隔天、6月1日主日，在閉幕彌撒前，該樂團成員在聖伯多祿大殿內與教宗相會。教宗親切地與樂團領隊洛倫齊和其他成員握手，說道：「我認識你們。我最近在電視上看到過你們幾次。」

樂團成員很高興能參加這項禧年慶典，並向教宗簡短講述了他們皈依天主的經歷：該樂團原本是朋克搖滾樂團，後來改為基督徒搖滾樂團，而且與奧斯定大家庭關係緊密，其靈修指導神師是教宗的同會弟兄、奧斯定會士佩迪奇內（Gabriele Pedicino）神父。這位神父陪伴該樂團已有十多年之久，大約一年前成為奧斯定會意大利會省的省會長。

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