瑪利亞修女會援助坦桑尼亞弱勢青年

在坦桑尼亞，金融困難使許多兒童和青年無法就學。瑪利亞修女會正致力於打破這一貧困循環，免費提供優質教育與職業培訓，以確保他們擁有更美好的未來。

莎拉·佩拉吉（Sarah Pelaji）

儘管坦桑尼亞是東非第二大經濟體，但仍屬於低收入國家，許多民眾每日掙扎於經濟困境。對無數普通家庭而言，獲得全面而優質的教育，是遙不可及的奢望。

瑪利亞修女會是一所由施偉志( Aloysius Schwartz)蒙席於1964年創立的國際修會，以致力於全球弱勢兒童福祉而聞名。她們也在坦桑尼亞開展使命，服務當地一些最脆弱的兒童。修女們致力於為學生提供優質教育與發展機會，幫助他們為未來勇敢面對現實生活中的種種挑戰做準備。2019年，瑪利亞修女會在達累斯薩拉姆總教區所轄的基薩拉韋（Kisarawe）創辦了一所女子學校，學生多來自貧困家庭。學校初期僅提供基礎教育，至2024年已擴展至初級中學階段（第5與第6學年）。目前，該校學生共計1,029人。

在這所學校中，女孩們接受符合國家標準的完整教育，涵蓋各類學科課程。學校還為她們營造了健康的成長環境，讓孩子們能夠享受正常的童年時光：結交朋友、參與體育活動、發展興趣愛好，同時也掌握有助於未來就業的實用技能。

基盧維亞（Kiluvya）的托兒所與培訓中心

2022年，瑪利亞修女會在基盧維亞成立了“托兒所與培訓中心”，為90名幼兒提供蒙特梭利教育，並為110名因各種原因輟學的年輕女性提供有證書的職業培訓。該機構旨在幫助年輕女性，使她們具備承擔責任的能力，同時也協助孩童為未來的學校生活做好準備。

多多馬男孩城（La città dei Dodoma Boys）

2025年3月，瑪利亞修女會為“多多馬男孩城”舉行了新建宿舍與體育館的落成慶典。這所學校專門照顧來自貧困家庭背景的男孩。慶典當天，眾多社會及教會重要人物出席了此次活動，包括坦桑尼亞教育部長、多多馬總主教貝亞圖斯·金亞伊亞（Beatus Kinyaiya）、塔波拉的總主教普羅塔希奧·盧甘布瓦（Protase Rugambwa）枢机，以及該國副總統的代表等。

學校不僅提供優質的學術教育，也提供職業培訓。校內設有電腦教室與烘焙坊，讓學生掌握科技與烘焙方面的技能。其目的是幫助他們在完成學業後，有能力找到一份體面的工作。

攜手合作與提高意識

瑪利亞修女會與坦桑尼亞教育部和科技部保持着密切合作，並獲得該部門對擴大教育機會的全力支持。目前，修女會的教育項目已惠及全國1,583名兒童與年輕女性。

基薩拉韋女子學校的其中一位校方負責人、塔利納斯（Merry Jane Talines）修女，強調女孩教育的重要性，視其為解放女性的一條重要途徑。

她解釋道，在如坦桑尼亞這樣的傳統社會中，女性仍面臨諸多限制，被侷限於家庭角色，甚至遭遇早婚問題。女孩受教育是使她們能夠充分參與社會、獲得收入，並帶領家庭擺脫貧困的關鍵。

她還強調，修女們致力於提供高品質的教育與職業培訓，旨在打破貧困的惡性循環，賦予學生就業和改善生活水平的能力。

對瑪利亞修女會而言，家長的參與十分重要。她們促進每年的家長探訪，推動家庭團聚與社區參與。修女們採取整體性的關懷方式，兼顧教育與孩子們在食物、衣物及生活用品等方面的基本需求，確保他們在身心靈各方面都能健康成長。

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