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Sisters of Mary enjoying meals with students of Kisarawe Girls School, who were denied education due to poverty Sisters of Mary enjoying meals with students of Kisarawe Girls School, who were denied education due to poverty   #SistersProject
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瑪利亞修女會援助坦桑尼亞弱勢青年

在坦桑尼亞，金融困難使許多兒童和青年無法就學。瑪利亞修女會正致力於打破這一貧困循環，免費提供優質教育與職業培訓，以確保他們擁有更美好的未來。

莎拉·佩拉吉（Sarah Pelaji）

儘管坦桑尼亞是東非第二大經濟體，但仍屬於低收入國家，許多民眾每日掙扎於經濟困境。對無數普通家庭而言，獲得全面而優質的教育，是遙不可及的奢望。

瑪利亞修女會是一所由施偉志( Aloysius Schwartz)蒙席於1964年創立的國際修會，以致力於全球弱勢兒童福祉而聞名。她們也在坦桑尼亞開展使命，服務當地一些最脆弱的兒童。修女們致力於為學生提供優質教育與發展機會，幫助他們為未來勇敢面對現實生活中的種種挑戰做準備。2019年，瑪利亞修女會在達累斯薩拉姆總教區所轄的基薩拉韋（Kisarawe）創辦了一所女子學校，學生多來自貧困家庭。學校初期僅提供基礎教育，至2024年已擴展至初級中學階段（第5與第6學年）。目前，該校學生共計1,029人。

在這所學校中，女孩們接受符合國家標準的完整教育，涵蓋各類學科課程。學校還為她們營造了健康的成長環境，讓孩子們能夠享受正常的童年時光：結交朋友、參與體育活動、發展興趣愛好，同時也掌握有助於未來就業的實用技能。

基盧維亞（Kiluvya）的托兒所與培訓中心
2022年，瑪利亞修女會在基盧維亞成立了“托兒所與培訓中心”，為90名幼兒提供蒙特梭利教育，並為110名因各種原因輟學的年輕女性提供有證書的職業培訓。該機構旨在幫助年輕女性，使她們具備承擔責任的能力，同時也協助孩童為未來的學校生活做好準備。

多多馬男孩城（La città dei Dodoma Boys
2025年3月，瑪利亞修女會為“多多馬男孩城”舉行了新建宿舍與體育館的落成慶典。這所學校專門照顧來自貧困家庭背景的男孩。慶典當天，眾多社會及教會重要人物出席了此次活動，包括坦桑尼亞教育部長、多多馬總主教貝亞圖斯·金亞伊亞（Beatus Kinyaiya）、塔波拉的總主教普羅塔希奧·盧甘布瓦（Protase Rugambwa）枢机，以及該國副總統的代表等。

學校不僅提供優質的學術教育，也提供職業培訓。校內設有電腦教室與烘焙坊，讓學生掌握科技與烘焙方面的技能。其目的是幫助他們在完成學業後，有能力找到一份體面的工作。

攜手合作與提高意識
瑪利亞修女會與坦桑尼亞教育部和科技部保持着密切合作，並獲得該部門對擴大教育機會的全力支持。目前，修女會的教育項目已惠及全國1,583名兒童與年輕女性。

基薩拉韋女子學校的其中一位校方負責人、塔利納斯（Merry Jane Talines）修女，強調女孩教育的重要性，視其為解放女性的一條重要途徑。

她解釋道，在如坦桑尼亞這樣的傳統社會中，女性仍面臨諸多限制，被侷限於家庭角色，甚至遭遇早婚問題。女孩受教育是使她們能夠充分參與社會、獲得收入，並帶領家庭擺脫貧困的關鍵。

她還強調，修女們致力於提供高品質的教育與職業培訓，旨在打破貧困的惡性循環，賦予學生就業和改善生活水平的能力。

對瑪利亞修女會而言，家長的參與十分重要。她們促進每年的家長探訪，推動家庭團聚與社區參與。修女們採取整體性的關懷方式，兼顧教育與孩子們在食物、衣物及生活用品等方面的基本需求，確保他們在身心靈各方面都能健康成長。

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2025 Jun 27, 19:52
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