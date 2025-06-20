津巴布韋貧窮加辣隱修會修女以默觀祈禱為眾人帶來慰藉

儘管隱修生活大多不為人所見，津巴布韋的貧窮加辣隱修會的修女們卻透過長時間的默觀祈禱，默默地影響著周遭人的生活。

穆法羅‧查昆嘉（ Mufaro Chakuinga, LCBL）修女

在這個飽受暴力、誤解與不義摧殘的世界中，津巴布韋的貧窮加辣隱修會正為許多人的生活帶來顯著的改變。她們過著隱密的默觀祈禱生活，卻給津巴布韋人民帶來了深遠的影響。

祈禱的使命

貧窮加辣隱修會是由聖女加辣於1212年創立的女修會。而在津巴布韋的聖加辣隱修院，則是由西班牙籍隱修會修女於1985年創立的。修女們獻身於永拜聖體，每日長時間跪拜聖體。她們接收那尋求安慰、指引與治癒的人們的祈禱意向，並不懈地為他們的需求祈禱。這祈禱的神功，已成了許多人的救生索，在困難時刻能給予他們安慰與希望。

貧窮加辣隱修會修女們對津巴布韋社會的貢獻是多方面的。透過祈禱和靈修輔導，她們幫助許多人深化他們與天主的關係。她們的祈禱，為那些面對失業、人口販賣及濫用毒品的人，帶來安慰。修女們為有需要的弟兄姊妹代禱，為他們帶來希望與信心。

無名英雄

儘管貧窮加辣隱修會修女們因隱修生活而鮮為人知，但她們的服務卻在有力地發聲。她們使貧困者變得“富足”，修女們所給予的不是金錢，而是出自祈禱的靈性財富。她們無私地奉獻於祈禱與默觀，是信仰德行及其對社會影響的有力見證。

在津巴布韋哈拉雷沃特福爾斯（Waterfalls）地區，貧窮加辣隱修會的前任院長穆蓬嘉（Agnes Mupunga）修女特別表明，她們接收當地居民祈禱意向的起源。她肯定地說：“這個傳統始於聖加辣本人——她曾為病人祈禱，並為許多人帶來治癒。”

雖然修女們度著默觀生活，但她們仍透過祈禱，持續投身於世界的需要中，履行為教會與普世人類代禱的核心使命。她們修院的大門始終向所有尋求祈禱支持的人敞開。

希望的訊息

在這個充滿挑戰與不確定性的世界中，津巴布韋沃特福爾斯的貧窮加辣隱修會修女們卻傳遞希望的訊息。她們對祈禱和默觀生活的奉獻，提醒世人："即使處在動盪中，也總是有慰藉與力量的源泉。"

在哈拉雷穆法科塞，烏干達殉道聖人堂區的道明安德肋（Dominic Anderson Beharry）分享了貧窮加辣隱修會修女對他生命所產生影響的見證。

他回憶道：“我已故的妻子被診斷出患有癌症，每週二需要花七百美元做化療，但我負擔不起。於是我去找了貧窮加辣隱修會修女們，她們陪我祈禱並安慰我。從那時起，我妻子從未錯過任何一次化療，這至今仍是個謎。”

正如教宗良十四世提醒我們的：“我們在這個飽受戰爭、暴力與不義摧殘的世界中，需要聆聽天主愛的福音訊息。”沃特福爾斯的加辣隱修會修女們正默默地活出這一訊息。

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