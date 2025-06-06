波蘭伯達尼團體：專為司鐸提供多方面的支持

"伯達尼支持司鐸使命團體" 創立於1999年，由波蘭伯達尼之家修女會的嘉俾厄爾修女所發起，至今已有超過8,800位成員參與。這個團體旨在呼籲信友改變觀念，重新喚起對教會與聖職人員的責任感與具體承擔。其神恩是以多種形式的靈性關懷與陪伴，日復一日地透過祈禱、聖體朝拜與代禱守望，默默地回應教會最深切的渴望與迫切需要——讓每位牧者在各方面得到支持。

達爾莫羅斯 (Karol Darmoros)

伯達尼支持司鐸使命團體的起源與神恩

伯達尼支持司鐸使命團體於1999年2月4日創立，發起人是巴西絲塔 (Gabriela Bassista) 修女。她在傾聽司鐸們分享他們的喜樂與憂苦之後，以祈禱作出回應。在第一次專為司鐸舉行的聖體朝拜，便發展成了一個由八人組成的團體，他們立志終生為一位特定司鐸祈禱。如今，這項使命已有超過8,800名成員參與，並由伯達尼之家修女會負責領導。該修會支持司鐸的神恩，來自其創會人——天主的忠僕若瑟・馬利夏克 (Józef Małysiak SDS.) 神父。達麗雅修女解釋道："伯達尼修女會的神恩，就是透過祈禱與協助牧靈工作來支持聖職人員。"

對教會的責任感

伯達尼支持司鐸使命團體，旨在提醒人們要改變態度，喚起人們對教會責任感的關注。伯達尼之家修女會的達麗雅修女注意到："我們已習慣地認為教會的事務由神父及聖職人員所主導，平信徒則較少參與。所幸，這種觀念已有所改變，而且，是在我們的祈禱中，使之不斷改變的。"達麗雅修女補充說："正如神父們對我們負責，我們作為信友，也應對我們的神父負起責任來。"

專為司鐸祈禱的團體

伯達尼支持司鐸使命團體，凝聚了平信徒、司鐸的朋友與家人、友人、善心人士、以及聖職人員。達麗雅修女強調說，"是的，司鐸們會彼此代禱，主教、奉獻生活人士也為他們祈禱"。其每位成員都會被委託為一位特定的司鐸祈禱，成為其 "影子"，藉由向聖神與天主之母的祈禱，默默地支持這位神父。參與者會領到一張會員卡、一本《伯達尼支持司鐸使命祈禱書》，若他們為自己選定的聖職人員祈禱，還會收到一張該聖職人員的照片。

為何要為司鐸祈禱？

達麗雅修女強調，鑒於當前的處境，更顯出為司鐸祈禱的必要性。她表示："作為信徒，我們對此已有些遺忘，我們除掉了自己對教會所負有的責任，卻把理想化的重擔強加在司鐸身上。"她引用亞爾斯本堂神父聖維雅納曾說的話："我們有怎樣的司鐸，正是我們藉著祈禱所求得的。" 達麗雅修女認為，儘管媒體時常聚焦司鐸不足的一面，信友卻不該將這些資訊作為放棄支持聖職人員的藉口。她強調說："我們竟然這樣想：在教會中，我們真的還需要司鐸職務嗎？然而，這樣的念頭，其實已是一種最危險的方式，懷疑基督在聖事與教會中的臨在。如今，天主再一次召叫我們重新發現：司鐸的職務是神聖的，超越一切的脆弱與缺陷；這職務在今天依然切合時代，而天主的仁慈也是在當下活生生臨在的。"

多種形式的支持

伯達尼支持司鐸使命團體提供實現其核心神恩的多種形式。《為司鐸的祈禱意向》是一部線上祈禱書，在此，信友們以及司鐸也會把自己的祈禱意向發給修女們，修女們則把這些意向帶到至聖聖體前。

"彌撒意向登記處"則負責根据弥撒奉献者的意向，安排神父奉献弥撒的时间，無論為在世或已亡的神父。"司鐸主日"則是在堂區舉行的聚會，修女們在此為司鐸祈禱、作見證，以展現她們使命的美好。"伯達尼支持司鐸使命的祈禱小組"會在每月的第一個星期四舉行朝拜聖體，並設有 "為司鐸提供的緊急代禱服務"，讓神父們直接發送請求祈禱意向的文字信息。

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