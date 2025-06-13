教會之母會修女為加納邊境的移民和難民服務

隨著西非移民路線的改變，教會之母修女會的修女們站在第一線，為阿夫勞居民區內的流離失所者團體提供幫助。這裡是加納其中一個人滿為患且不正規的定居點。

教會之母修女會尼亞措（Agnes Mercy Nyatsoe, SMMC）修女

恩滕涅（Mary-Consolata Serwah Ntenye）修女的旅程始於為邊緣者和弱勢群體服務的召叫。這召叫將她帶到了加納南部一個邊境城鎮阿夫勞，那裡是移民和難民的主要入境點。教會之母修女會的修女們在此啟動了一項接納移民和難民的計劃。

阿夫勞位於多哥和加納邊境附近，收容的難民人數越來越多，他們來自科特迪瓦、布基納法索和多哥。阿夫勞居民區成了棲身之地，同時也困難重重，在那裡獲得醫療保健、教育和基本服務的機會非常有限。

教會之母修女會開展援助移民和難民計劃，以實際幫助來應對這些需求。作為協調員的恩滕涅修女主要負責流離失所者的醫療協助、教育和生活所需。

獲得醫療協助是首要之務

恩滕涅修女說，很多難民和移民得不到醫療照護，不穩定的生活條件使這一問題變得更加嚴重。修女與當地醫院和義工一起工作，提供免費諮詢、基本藥物，以及有關預防保健和嬰兒護理方面的教育。

教育救人脫離現況

恩滕涅修女也貢獻己力，為難民和移民團體中的兒童、青少年和成年人制定學習計劃。這些計劃旨在幫助孩童接受正規教育做好準備，培養成年人就業技能。修女也與當地學校合作，以確保難民兒童不被排除在教育體系之外。

人權之聲

除了服務之外，援助計劃也支持移民和難民的權利。恩滕涅修女反對剝削、歧視，以及得不到合法保護的情況。她的工作凸顯出流離失所者要面對的挑戰，根據國際法他們有權獲得保護。她們的工作還得到聖座促進人類整體發展部的支持，該部會也為幫助邊緣化人群的工作提供經費。

團體凝聚力

援助計劃促進難民、移民和加納當地團體間的團結。對話和聯合項目旨在緩解緊張情勢並建立社會凝聚力。恩滕涅修女致力於可持續發展、幫助人們自力更生，以及積極參與社會生活。

未來的挑戰

儘管援助計劃取得了進展，但依然要面對局限性。修女最後表示，“難民和移民的人數不斷增加，使資源變得緊張”。經費有限、基礎設施薄弱和地區不穩定，這一切使工作複雜化。儘管如此，恩滕涅修女仍努力擴展活動範圍，尋找新的方式滿足居民區的需求。

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