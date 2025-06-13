6月13日 常年期第十週星期五

聖安多尼．巴都亞司鐸（聖師）（紀念） 格林多後書 4:7-15 聖詠 116[114,115]:10-11,15-16,17-18 瑪竇福音 5:27-32

「我們是在瓦器中存有這寶貝」 ─ 這是聖保䘵在表達他的個人經驗。他本來是個軟弱的人，但天主一直陪伴他，讓他終能達成天主交托的使命。保祿悅納天主給予的力量，所以他總是充滿希望。不論情況如何艱辛與險惡，他總不絕望，也沒有感到被捨棄。這是由於他一心一意只跟隨一個目標 ─ 死而復活的耶穌。他堅持相信並追求一切是為著使耶穌的生活，也彰顯在他有死的肉身上。一切困苦只是途徑，在協助他實現他所相信的。

福音中，耶穌指出守法不只要在行為上，也要在思想上。「凡注視婦女，有意貪戀她的，他已在心裏姦淫了她。」做個好的基督徒，需要付出：「若是你的右眼使你跌倒，剜出它來」。另外，耶穌也提到婚姻不可拆散：「凡休自己的妻子的，便是叫她受姦污；並且誰若娶被休的婦人，就是犯姦淫。」

耶穌，請祢讓我認識我的軟弱，求祢增強我的望德。

内容來源取自《和平月刊》

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