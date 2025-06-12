6月12日 常年期第十週星期四

格林多後書 3:15-4:1,3-6 聖詠 85[84]:9-10,11-12,13-14 瑪竇福音 5:20-26

天主創造天地時，給了每類受造物獨一無二的「性」。人之為人，是造物主給了我們「人性」這一根基性的東西。人，只可以通過做人，做回自己，才能認識自身，去認識天主，去認識身外的人和事，選擇走正路。若人踐踏人性這一根基，就是罪。

漢語用「喜怒哀樂」來承認人性中有「情緒」。經驗告訴我們，情緒會來會去，所以，情緒不屬於人性的根基層面。

耶穌今天重點談到「怒」，警剔我們不可把憤怒這情緒，放在人性的根基層面。天主造人時，給原祖父母吹了一口氣，這是天主聖神，所以我們的人性裏也有天主性！怒斥他人為「傻子」、「瘋子」，不僅出口傷人，還是在對造物主表示不滿。與天人割席，埋沒自己的人性，即是冇人性，定必被天主的敵人拖入地獄。怒是情緒，是會走的，切記不要讓情緒牽著自己的鼻子走進自己的心裏。

耶穌在殿裏驅逐商販所發的是「義怒」，是在捍衛崇拜場所的純潔與安寕。

主基督，請箝制我即使發怒，都要有分有寸。

内容來源取自《和平月刊》

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