6月11日 聖巴爾納伯宗徒紀念

宗徒大事錄 11:21-26; 13:1-3 聖詠 98[97]:1,2-3,3-4,5-6 瑪竇福音 10:7-13

儘管巴爾納伯非十二宗徒之一，卻是由聖神揀選的，與其他宗徒一樣，承擔著傳揚福音的使命。天主有祂出人意表的選擇宗徒的方法。怎樣才是宗徒？首先是一種積極的態度。讀經一說：巴爾納伯因為「看見天主的恩惠就很喜歡」，可見即使沒有傳統的領導人，只要傳播的福音訊息正確無誤，就是天主的恩惠。真正的宗徒能夠認出天主的工作，如福音所言：治愈病人、復生死人、潔淨癩病人、驅逐魔鬼，為人帶來幸福；宗徒本身就是天國臨在人間的標記。又如聖詠所說：天主宣佈了自己的救恩，將正義啟示給萬民；這樣的正義，在今天，就是為人帶來勞苦中的安慰，急迫中的寧靜。不是簡單地為人提供立即的答案，而是陪伴人走上尋找幸福的道路。這旅程尋得的平安是長久的，因為真正的平安來自內心，及基督徒的身分體認。身為基督徒，我們首先尋找恩寵之中，自己內在的成長，並將結果顯示給身邊的世界。

就讓我們今天祈求靈性生命的成長，找到平安。聖巴爾納伯，請為我們轉求。

内容來源取自《和平月刊》

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