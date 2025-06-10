6月10日 常年期第十週星期二

格林多後書 1:18-22 聖詠 119[118]:129,130,131,132,133,135 瑪竇福音 5:13-16

「你們是地上的鹽，鹽若失了味，可用什麼使它再鹹呢？它再毫無用途，只好拋在外邊，任人踐踏罷了」（瑪5:13）。耶穌用鹽作比喻，提醒並指出我們身為門徒的使命本質 — 保持鹹味。甚麼是基督徒的「鹹味」呢？基督徒的鹹味在於用真理守護世界的美好，調和世界的苦澀；以愛心化解人間的衝突，建立和諧關係；以聖潔抵擋腐朽，淨化世界的腐敗。這就是鹽作為調味品，調味防腐保鮮的作用，更是基督徒作為地上的鹽，應有的鹹味品質。現代人習慣用聚光燈衡量價值，耶穌卻讓我們看見鹽的智慧：鹽粒雖小，卻阻截了整個社會的腐敗。像古猶太獻祭時必須撒鹽，今天每個平凡崗位都能成為聖潔的祭壇。當我們不再追求被人看見的偉大，方能真正成為滋養世界的鹽。真正的信仰不是用道德綁架世界，而是像鹽調和百味般，讓不同生命都能散發獨特光彩。當我們在職場傾聽同事的疲憊，在社區擁抱孤獨的靈魂，就是在為世界調和出屬天的滋味。

願我們都是不失鹹味的鹽。主，求祢賜恩寵助佑。

内容來源取自《和平月刊》

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