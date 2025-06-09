6月9日 教會之母紀念

創世紀 3:9-15,20 或 宗徒大事錄 1:12-14 聖詠 87[86]:1-2,3,5,6-7 若望福音 19:25-34

教會在今天彌撒禮儀中所選讀的經文，突顯了聖母與教會團體的密切關係。讓我們今天用心體會聖母對教會的愛，並同教會團體一起孝愛聖母。

聖母見證了教會的誕生，並且陪伴了教會成長。《天主教教理》第766號，為我們指出，十字架上的基督肋旁所流出的血和水，象徵著教會的誕生。今天的經文告訴我們，聖母親眼目睹了這一恩典時刻（若19:34）。我們也知道聖母當時非孑身一人，而是有門徒和其他信徒陪伴。這個小小的團體，回到了門徒們所居住的樓房，在聖母的陪伴下，同心合意地專務祈禱（宗1:12-14）。在這樣的祈禱中，教會團體開始在世界上站穩腳跟。

這是一個非常不容易的過程。教會源於基督的身體，並在延續基督的生命。聖母為這個過程，提供了慈母般的照顧與關懷。她的祈禱和陪伴，沒有因她在世生命的結束而停止。她今天在天上同樣繼續給予教會她母愛的關懷和照顧。

聖母媽媽，您是教會的母親，也是我們的母親！求您看顧教會，求您保佑我們！

内容來源取自《和平月刊》

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