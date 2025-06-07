6月7日 復活期第七週星期六

宗徒大事錄 28:16-20,30-31 聖詠 11[10]:4,5,7 若望福音 21:20-25

如果你的生命是一本書，這本生命之書會有甚麼內容呢？是否會在某個篇章描述，或提到生命之主 — 天主呢？耶穌所愛的那個門徒、若望，在他遲暮之年，回看自己的生命點滴，如汪洋大海裏的一滴水，回到了根源。他的生命之水，從沒枯竭，雖然經歷了不少疑惑、爭執、困難、挑戰、危險……；因為有所愛的師傅相伴，引導他明瞭生命的真諦。他將自己與所愛的師傅相遇、相知、相愛、相伴的點點滴滴，記錄成福音書 — 一部關於生命與生命的喜訊之書，與人分享；希望主所愛的每一個人，都能和他一樣，會經驗到這份邂逅，從而與各自的生命擦出生命與生命的火花，不斷綻放獨有的繽紛色彩，寫成自己的一部福音書 — 喜訊之書。

已故耶穌會總會長雅魯培神父曾說過：「世上最實際的事，莫過於找到天主，以一種全然不悔的方式深深愛戀……若是愛上了，就留在愛裏，這會決定你的一切。」

主！親愛的天主！讓我們深深留在祢的愛內，不斷細味這份愛，並能在愛中以愛還愛。

内容來源取自《和平月刊》

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