6月6日 復活期第七週星期五

宗徒大事錄 25:13-21 聖詠 103[102]:1-2,11-12,19-20 若望福音 21:15-19

起初，耶穌召叫門徒，邀請他們跟隨祂。跟隨祂，是一次而永遠的承諾，更是在每天的生活中，不斷地回應祂，並對祂說：是的，我願意！

現在，復活的主問伯多祿：你愛我嗎？只有愛祂的人，才會牧放祂的羊群，甚至為羊捨命。如果不愛耶穌，牧者就是餵養自己。當復活的主第三次問伯多祿：你愛嗎？他「便憂愁起來」（若21:17）。或許他想起了，他曾三次否認說：我不是（若18:17,25,27）。

只有愛，才能遮掩罪惡；只有愛，才能治愈創傷；只有愛，才能勝過背叛。當他對耶穌說，我愛祢時，他的生命就站起來了。復活的主不是讓他停留在悔恨中，而是生活在愛裏。因為愛驅逐恐懼，恩賜勇氣。

耶穌在晚餐中，預言他的背叛。主在早飯後，預言他的命運。耶穌指出「他將以怎樣的死，去光榮天主」（若21:19）。不忘初心，方得始終。到最後，耶穌提醒他說：「跟隨我吧！」他的答覆是在每天的生活中。

復活的主，感謝祢，是祢揀選了我們，成為祢的門徒。求賜我們在平凡的生活中，活出祢的愛。

内容來源取自《和平月刊》

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