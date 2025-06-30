6月30日 常年期第十三週星期一

創世紀 18:16-33 聖詠 103[102]:1-2,3-4,8-9,10-11 瑪竇福音 8:18-22

耶穌的教訓有時好像自我抵觸。如今天的福音，祂警告前來說要跟隨祂的經師，跟隨祂要承受的困難；轉頭，祂又叫另一個門徒，立刻放下一切來跟隨祂。要明白這看似的矛盾，並不困難。耶穌很了解我們，祂也是最好的導師，所以，祂因材施教。可能祂在面對的，是行事衝動的人，所以祂指出：人子「連枕頭的地方也沒有」，好引發那人深切反省，然後才去作出決定。當祂面對思前想後，常猶疑不決的人，就會加點催促，並指明方向：「任憑死人去埋葬他們的死人」。

讀聖經，必須細嚼慢嚥，要懂得分辨經文的核心價值，不要讀到順自己心意的經文，便引用它來支持自己的言行；也不要見到生硬，難以接受的經文，便束之高閣。的確，忠言很多時都是逆耳的。慈母教會不斷提醒我們，不要單憑己見去糊亂解讀聖經，但要在教會及聖神的指引下研讀。

天主聖神，求祢約束我、啟導我，因為我明白我必要在祢及教會的指引下，正確解讀聖經的訊息。

内容來源取自《和平月刊》

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