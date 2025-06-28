6月28日 聖母無玷之心紀念

依撒意亞先知書 61:9-11 （詠）撒慕爾紀上 2:1,4-5,6-7,8 路加福音 2:41-51

對聖母聖心的敬禮始於18世紀，當時聖若望．歐德神父（St John Eudes），推動敬禮耶穌聖心，衍生了這個結果。在成為特別的紀念日之前，即在19世紀，對聖母聖心的敬禮，乃包含在耶穌聖心敬禮之內，屬紀念耶穌聖心的彌撒禮儀中的簡短部分。1942年，教會紀念花地瑪聖母顯現25週年，教宗庇護十二世將世界奉獻給聖母無玷之心。

「瑪利亞把這一切默存在心中」（路2:51），是聖史路加在反省孩童耶穌的故事所作的述說，也彷彿為今天的紀念禮儀揭開序幕；激發我們充滿信心，親近瑪利亞，與她心靈相通，和她一起謝恩；而最重要的，是像她那樣向天父開放。瑪利亞為我們演繹了教會的模樣，她是每個基督徒的榜樣。天主既然準備了她，讓聖神降臨並住在她身上，那麼每位基督徒，都同樣是聖神的宮殿，是三位一體的天主住在我們內的居所。讓我們跟瑪利亞一起說：「我心歡愉你的救援，我要向我恩主歌讚」（詠13:6）。

主，我信靠祢永恆不變的愛；我的心神要與瑪利亞相同，歡樂於祢的救援。

内容來源取自《和平月刊》

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